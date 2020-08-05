Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Sky News: Фахівці назвали причину потужного вибуху в Бейруті

Середа, 5 серпня 2020, 16:53

Потужний вибух у порту Бейрута стався через недбалість портових працівників.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на Sky News

Деталі: Джерела Sky News, ознайомлені з попередніми підсумками розслідування у Лівані, повідомили, що фахівці дійшли висновку про допущення недбалості під час складування небезпечних речовин, а саме аміачної селітри.

Крім того, передбачається, що речовини пролежали в порту кілька років, і ніхто так і не вжив заходів для гарантування їх безпечного зберігання.

Проте експерти, які працюють на місці події, визначили, що спочатку в порту пожежа розгорілася в одному з сусідніх ангарів. Пізніше вогонь, який не вдавалося загасити, перекинувся вже на приміщення, де були майже 3 тонни аміачної селітри, що й спровокувало катастрофу.

У свою чергу близькосхідні ЗМІ передають, що в керівництві бейрутського порту визнали, що знали про небезпеку розміщеного там вантажу, але не уявляли, наскільки велику загрозу він міг становити.

Керівництво порту вказує, що знало про небезпечні речовини, але не знали що їх тривале зберігання може призвести до такого.

Передісторія:

Теми: Ліваннадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кілька українців у Бейруті отримали незначні травми в результаті вибуху - посол

Кабмін погодив кандидатуру підприємця на голову Кіровоградської ОДА

оновленоЗеленський обговорив з Лукашенком видачу бойовиків "Вагнера" Україні

Напад на жінку у поїзді: в УЗ шукають того, хто кришує схему з пасажирами без квитків 

фото, відеоУ Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину

Рівненська і Харківська області отримали "тривожний дзвіночок" від МОЗ  

Усі новини...
Ліван
Кілька українців у Бейруті отримали незначні травми в результаті вибуху - посол
Вибух у Бейруті: постраждала дружина посла Нідерландів і співробітники посольства
Україна готова направити до Лівану допомогу та рятувальників
Останні новини
17:07
Кабмін виділив 5,6 мільйона на придбання житла для переселенців
17:04
Уряд Італії може скасувати продаж острова сину ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва
16:53
Sky News: Фахівці назвали причину потужного вибуху в Бейруті
16:44
фото, відео Начальник кіберполіції приховав будинок за 7,5 мільйона – ЗМІ
16:29
У Зеленського передумали будувати пам’ятник Каденюку за держкошт
16:25
Рекомендації МОН школам: дистанційне спілкування з батьками, гігієна та екстернат для окремих учнів
16:24
У Харкові обласна інфекційна лікарня переповнена хворими коронавірусом
16:14
Кілька українців у Бейруті отримали незначні травми в результаті вибуху - посол
16:01
Кабмін вніс зміни в механізм ПСО на ринку електроенергії
15:41
фото"Москвич" у Кривому Розі влаштував гонку з патрульними
Усі новини...