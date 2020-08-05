Sky News: Фахівці назвали причину потужного вибуху в Бейруті

Потужний вибух у порту Бейрута стався через недбалість портових працівників.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на Sky News

Деталі: Джерела Sky News, ознайомлені з попередніми підсумками розслідування у Лівані, повідомили, що фахівці дійшли висновку про допущення недбалості під час складування небезпечних речовин, а саме аміачної селітри.

Крім того, передбачається, що речовини пролежали в порту кілька років, і ніхто так і не вжив заходів для гарантування їх безпечного зберігання.

Проте експерти, які працюють на місці події, визначили, що спочатку в порту пожежа розгорілася в одному з сусідніх ангарів. Пізніше вогонь, який не вдавалося загасити, перекинувся вже на приміщення, де були майже 3 тонни аміачної селітри, що й спровокувало катастрофу.

У свою чергу близькосхідні ЗМІ передають, що в керівництві бейрутського порту визнали, що знали про небезпеку розміщеного там вантажу, але не уявляли, наскільки велику загрозу він міг становити.

Керівництво порту вказує, що знало про небезпечні речовини, але не знали що їх тривале зберігання може призвести до такого.

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