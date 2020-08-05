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"Ультрас" висунув ультиматум Суркісу

Середа, 5 серпня 2020, 17:52

"Ультрас Динамо" виступили із заявою, в якій вимагають відставки новопризначеного тренера Мірчі Луческу, а також зміни власника, або управлінців футбольного клубу.

Джерело: Заява "Ультрас Динамо" на сторінці Facebook

Деталі: "Ультрас" заявили, що їх безпідставно звинувачують у проплаченості, натомість вони пів року очікують від Ігоря Суркіса доказів. Натомість, на їх думку, не потребує жодних доказів факт організації Суркісами проплачених акцій під НБУ.

"Ультрас" очікують, що надалі у них можуть бути "проблеми з потраплянням на стадіон, цькування правоохоронних органів", а також "псування майна чи напади під під'їздами".

Дослівно: "Дзвінки з СБУ з пропозиціями вирішити питання ми вже отримуємо. Але ми чітко впевнені у своїх переконаннях і не збираємось відступати ні на крок…

Ми в жодному разі не хочемо поганого для Динамо. Вболіваємо за нього багато років, підтримуємо завжди і всюди! За цей клуб вболівали наші батьки та дідусі. Однак брати Суркіси за останні роки довели Динамо до жалюгідного стану, жодна ланка в клубі не працює належним чином.

Тому наші вимоги прості і зрозумілі - або вони знаходять для Динамо нового, налаштованого на реальні зміни власника, або ж наймають команду професійних менеджерів, які приберуть з клубу відкати, кумівство, нездар та ледарів. А самі відходять від управління клубом. Але спочатку Луческу повинен піти"

Передісторія:

  • 23 липня власник клубу "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що новим тренером команди став Луческу. З 2004 по 2016 рік Луческу тренував "Шахтар".
  • Ультрас київського "Динамо" з обуренням зустріли звістку про призначення Луческу.
  • 30 липня власник столичного футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс офіційно представив нового головного тренера команди Мірчу Луческу.

Українська правда
Теми: футболКиїв


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