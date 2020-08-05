"Ультрас" висунули ультиматум Суркісу
"Ультрас Динамо" виступили із заявою, в якій вимагають відставки новопризначеного тренера Мірчі Луческу, а також зміни власника, або управлінців футбольного клубу.
Джерело: Заява "Ультрас Динамо" на сторінці Facebook
Деталі: "Ультрас" заявили, що їх безпідставно звинувачують у проплаченості, натомість вони пів року очікують від Ігоря Суркіса доказів. Натомість, на їх думку, не потребує жодних доказів факт організації Суркісами проплачених акцій під НБУ.
"Ультрас" очікують, що надалі у них можуть бути "проблеми з потраплянням на стадіон, цькування правоохоронних органів", а також "псування майна чи напади під під'їздами".
Дослівно: "Дзвінки з СБУ з пропозиціями вирішити питання ми вже отримуємо. Але ми чітко впевнені у своїх переконаннях і не збираємось відступати ні на крок…
Ми в жодному разі не хочемо поганого для Динамо. Вболіваємо за нього багато років, підтримуємо завжди і всюди! За цей клуб вболівали наші батьки та дідусі. Однак брати Суркіси за останні роки довели Динамо до жалюгідного стану, жодна ланка в клубі не працює належним чином.
Тому наші вимоги прості і зрозумілі - або вони знаходять для Динамо нового, налаштованого на реальні зміни власника, або ж наймають команду професійних менеджерів, які приберуть з клубу відкати, кумівство, нездар та ледарів. А самі відходять від управління клубом. Але спочатку Луческу повинен піти"
Передісторія:
- 23 липня власник клубу "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що новим тренером команди став Луческу. З 2004 по 2016 рік Луческу тренував "Шахтар".
- Ультрас київського "Динамо" з обуренням зустріли звістку про призначення Луческу.
- 30 липня власник столичного футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс офіційно представив нового головного тренера команди Мірчу Луческу.