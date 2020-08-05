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"Київського терориста" взяли під варту

Середа, 5 серпня 2020, 17:52
Київського терориста взяли під варту

Печерський районний суд Києва арештував на два місяці без права на заставу Сухроба Карімова, який 3 серпня захопив банк у ТЦ "Леонардо" у центрі Києва та погрожував вибухом.

Джерело: пресслужба столичної прокуратури

Дослівно: "Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Узбекистану, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва".

Деталі: Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 5 серпня.

Карімову повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України).

Нагадаємо: 

  • 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.
  • Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. 
  • Чоловік заявив силовикам, що до його ноги причеплений трос, який прив’язаний до детонатора. За словами Карімова, в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють.
  • Згодом він вийшов у прямий ефір телебачення, де заявив, що він "святий дух". Ніяких конкретних вимог терорист не озвучив. За його словами, українці вибрали президентом "шута" і варто призначити єдину людину, яка б стала президентом світу. Саме Карімов вирішив бути цією людиною, яка змінить ситуацію в Україні, а далі в інших країнах.
  • Спецпризначенці затримали Карімова, коли той саме говорив на камеру.

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Теми: Київнападбанкиполіція
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