"Київського терориста" взяли під варту
Печерський районний суд Києва арештував на два місяці без права на заставу Сухроба Карімова, який 3 серпня захопив банк у ТЦ "Леонардо" у центрі Києва та погрожував вибухом.
Джерело: пресслужба столичної прокуратури
Дослівно: "Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Узбекистану, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва".
Деталі: Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 5 серпня.
Карімову повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України).
Нагадаємо:
- 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.
- Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
- Чоловік заявив силовикам, що до його ноги причеплений трос, який прив’язаний до детонатора. За словами Карімова, в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють.
- Згодом він вийшов у прямий ефір телебачення, де заявив, що він "святий дух". Ніяких конкретних вимог терорист не озвучив. За його словами, українці вибрали президентом "шута" і варто призначити єдину людину, яка б стала президентом світу. Саме Карімов вирішив бути цією людиною, яка змінить ситуацію в Україні, а далі в інших країнах.
- Спецпризначенці затримали Карімова, коли той саме говорив на камеру.
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