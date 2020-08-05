"Київського терориста" взяли під варту

Печерський районний суд Києва арештував на два місяці без права на заставу Сухроба Карімова, який 3 серпня захопив банк у ТЦ "Леонардо" у центрі Києва та погрожував вибухом.

Джерело: пресслужба столичної прокуратури

Дослівно: "Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Узбекистану, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва".

Деталі: Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 5 серпня.

Карімову повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто погрозі вибухом, який створює небезпеку для життя людей з метою порушення громадської безпеки та привернення уваги громадськості до певних його поглядів (ч. 1 ст. 258 КК України).

Нагадаємо:

3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.

Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.

Чоловік заявив силовикам, що до його ноги причеплений трос, який прив’язаний до детонатора. За словами Карімова, в його рюкзаку є великий заряд вибухівки, який здетонує, якщо його вб’ють.

Згодом він вийшов у прямий ефір телебачення, де заявив, що він "святий дух". Ніяких конкретних вимог терорист не озвучив. За його словами, українці вибрали президентом "шута" і варто призначити єдину людину, яка б стала президентом світу. Саме Карімов вирішив бути цією людиною, яка змінить ситуацію в Україні, а далі в інших країнах.

Спецпризначенці затримали Карімова, коли той саме говорив на камеру.

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