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"Київського терориста" взяли під варту

Середа, 5 серпня 2020, 17:52

Печерський районний суд Києва застосував до Сухроба Карімова, який 3 серпня захопив банк у центрі Києва та погрожував вибухівкою, запобіжний захід у вигляді арешту без можливості внесення застави.

Джерело: пресслужба столичної прокуратури

Дослівно: "Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури та обрав безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину Узбекистану, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом у приміщенні банку у центрі Києва".

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Теми: Київнападбанкиполіція


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