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У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19, троє померли

Четвер, 6 серпня 2020, 10:13
У Києві різко зросла кількість хворих на COVID-19, троє померли
Фото КМДА

У столиці зросла кількість хворих на коронавірус – за минулу добу зафіксували 180 випадків інфікування, троє людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшується. За минулу добу вірус виявили ще в 180 мешканців. Троє людей померли.

Я закликаю всіх серйозно ставитися до загрози. Не розслаблятися і не вдавати, що ми живемо у звичній ситуації! Якщо буде різкий сплеск захворювання, доведеться знову повертатися до суворих обмежень. І сьогодні від кожного з нас залежить станеться це чи ні".

Деталі: Серед нових хворих 102 жінки віком від 18 до 82 років, 67 чоловіків віком від 21 до 81 року, 4 дівчинки від 3 до 16 років та 7 хлопчиків від 3 до 17 років. Також серед хворих 8 медиків.

 


 
22 людини госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (44), Солом’янському (26) та Деснянському (22) районах.

Загалом станом на 6 серпня у столиці вже 8992 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. За весь період коронавірус забрав життя 142 киян. Водночас 3137 мешканців Києва подолали хворобу (з них 49 за минулу добу).

Що було раніше: За добу 2 серпня у столиці зареєстрували 102 нових випадки коронавірусу, за 3 серпня COVID-19 підтвердили у 108 осіб, за 4 серпня – 150. 

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Передісторія:

  • 29 липня у столиці коронавірус виявили у 199 мешканців Києва – це була найбільша кількість за увесь період пандемії.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусжертви
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