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У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але її уже вивезли

Четвер, 6 серпня 2020, 13:16
фото: Миколаївський порт

У Миколаївському морському порту повідомили, що у 2018 році там вивантажили понад 3,2 тис. тонн аміачної селітри, але її вивезли з порту у 2019 році.

Джерело: пресслужба Миколаївського морського порту, BBC News Україна

Дослівно: "Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилось припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році.

Дійсно, у вересні 2018 року судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем селітри аміачної...

Вивантаження судна здійснювалось на причалі № 12 в період з 19 по 21 вересня 2018 року".

Деталі: Повідомляється, що з судна вивантажили понад 3,2 тисячі тонн селітри, проте її вивезли з території порту на початку 2019 року.

У порті додали, що наразі залишків селітри аміачної, яку вивантажили з "Тузли", в порту немає.

У мережі писали, що в порту з 2018 року зберігається понад три тисячі тонн конфіскованої аміачної селітри, що могло призвести до трагедії, подібної до вибуху в Бейруті.

Товар везли з грузинського порту Поті, а саму селітру привезли з Казахстану.

Її хотіли продати в Україні, але перевірка виявила, що вона прострочена. Строк придатності для використання аміачної селітри у сільському господарстві складає пів року.

За рішенням суду селітру конфіскували і вивантажили у порту. Повідомлялося, що там вона зберігалась майже два роки.

Нагадаємо: 

  • Увечері 4 серпня в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
  • Внаслідок вибуху за останніми даними загинули щонайменше 135 осіб та понад 5 тисяч отримали поранення.
  • Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.
  • Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.
  • Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

Українська правда
Теми: ЛіванпортивибухМиколаївМиколаївська область


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