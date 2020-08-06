Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але її уже вивезли

Четвер, 6 серпня 2020, 13:16
У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але її уже вивезли
фото: Миколаївський порт

У Миколаївському морському порту повідомили, що у 2018 році там вивантажили понад 3,2 тис. тонн аміачної селітри, але її вивезли з порту у 2019 році.

Джерело: пресслужба Миколаївського морського порту, BBC News Україна

Дослівно: "Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилось припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році.

Дійсно, у вересні 2018 року судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем селітри аміачної...

Вивантаження судна здійснювалось на причалі № 12 в період з 19 по 21 вересня 2018 року".

Деталі: Повідомляється, що з судна вивантажили понад 3,2 тисячі тонн селітри, проте її вивезли з території порту на початку 2019 року.

У порті додали, що наразі залишків селітри аміачної, яку вивантажили з "Тузли", в порту немає.

У мережі писали, що в порту з 2018 року зберігається понад три тисячі тонн конфіскованої аміачної селітри, що могло призвести до трагедії, подібної до вибуху в Бейруті.

Товар везли з грузинського порту Поті, а саму селітру привезли з Казахстану.

Її хотіли продати в Україні, але перевірка виявила, що вона прострочена. Строк придатності для використання аміачної селітри у сільському господарстві складає пів року.

За рішенням суду селітру конфіскували і вивантажили у порту. Повідомлялося, що там вона зберігалась майже два роки.

Нагадаємо: 

  • Увечері 4 серпня в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
  • Внаслідок вибуху за останніми даними загинули щонайменше 135 осіб та понад 5 тисяч отримали поранення.
  • Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.
  • Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.
  • Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛіванпортивибухМиколаївМиколаївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Ліван
Ізраїль атакував об'єкти "ХАМАСу" у Лівані
Судно з українським зерном, від якого відмовився Ліван, пришвартувалося в Туреччині
Ліван повністю залишився без електрики
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: