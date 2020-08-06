У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але її уже вивезли

У Миколаївському морському порту повідомили, що у 2018 році там вивантажили понад 3,2 тис. тонн аміачної селітри, але її вивезли з порту у 2019 році.

Джерело: пресслужба Миколаївського морського порту, BBC News Україна

Дослівно: "Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилось припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році.

Дійсно, у вересні 2018 року судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем селітри аміачної...

Вивантаження судна здійснювалось на причалі № 12 в період з 19 по 21 вересня 2018 року".

Деталі: Повідомляється, що з судна вивантажили понад 3,2 тисячі тонн селітри, проте її вивезли з території порту на початку 2019 року.

У порті додали, що наразі залишків селітри аміачної, яку вивантажили з "Тузли", в порту немає.

У мережі писали, що в порту з 2018 року зберігається понад три тисячі тонн конфіскованої аміачної селітри, що могло призвести до трагедії, подібної до вибуху в Бейруті.

Товар везли з грузинського порту Поті, а саму селітру привезли з Казахстану.

Її хотіли продати в Україні, але перевірка виявила, що вона прострочена. Строк придатності для використання аміачної селітри у сільському господарстві складає пів року.

За рішенням суду селітру конфіскували і вивантажили у порту. Повідомлялося, що там вона зберігалась майже два роки.

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