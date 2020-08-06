У Миколаївському порту зберігали аміачну селітру, але її уже вивезли
У Миколаївському морському порту повідомили, що у 2018 році там вивантажили понад 3,2 тис. тонн аміачної селітри, але її вивезли з порту у 2019 році.
Джерело: пресслужба Миколаївського морського порту, BBC News Україна
Дослівно: "Після трагічного вибуху в Бейруті в засобах масової інформації з'явилось припущення, що на території Миколаївського морського порту зберігається аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році.
Дійсно, у вересні 2018 року судно "ТУЗЛА" прибуло в Миколаївський морський порт з вантажем селітри аміачної...
Вивантаження судна здійснювалось на причалі № 12 в період з 19 по 21 вересня 2018 року".
Деталі: Повідомляється, що з судна вивантажили понад 3,2 тисячі тонн селітри, проте її вивезли з території порту на початку 2019 року.
У порті додали, що наразі залишків селітри аміачної, яку вивантажили з "Тузли", в порту немає.
У мережі писали, що в порту з 2018 року зберігається понад три тисячі тонн конфіскованої аміачної селітри, що могло призвести до трагедії, подібної до вибуху в Бейруті.
Товар везли з грузинського порту Поті, а саму селітру привезли з Казахстану.
Її хотіли продати в Україні, але перевірка виявила, що вона прострочена. Строк придатності для використання аміачної селітри у сільському господарстві складає пів року.
За рішенням суду селітру конфіскували і вивантажили у порту. Повідомлялося, що там вона зберігалась майже два роки.
Нагадаємо:
- Увечері 4 серпня в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
- Внаслідок вибуху за останніми даними загинули щонайменше 135 осіб та понад 5 тисяч отримали поранення.
- Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.
- Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.
- Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.