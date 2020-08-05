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Вибух у Бейруті: загиблих вже 135, поранених понад 5 тисяч

Середа, 5 серпня 2020, 20:10
ФОТО: TWITTER.COM/MUHAMMADSMIRY

Наразі відомо про 135 вбитих та 5 тисяч поранених внаслідок вибуху в порту ліванської столиці.

Джерело: CNN

Деталі: Число загиблих в результаті вибуху у вівторок збільшилася до 135, повідомив міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан.

За його словами, ще 5 тисяч осіб поранені, а десятки пропали без вісті.

Пряма мова Хасана: "На жаль, число постраждалих збільшується. Поранених вже 5000 людей, їм надається допомога як у столиці, так і за її межами".

Передісторія:

  • 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.
  • Два українські кораблі MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту столиці Лівану.
  • Спочатку повідомлялося, що внаслідок вибуху в порту ліванської столиці Бейрут загинули понад 30 людей, а ще 3 тисячі поранені.
  • ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 
  • Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

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Теми: Ліванвибух


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