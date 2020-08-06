Керівництво Офісу генпрокурора хотіло зірвати операцію НАБУ проти суддів ОАСК

Керівництво Офісу генпрокурора здійснювало тиск на підлеглих, щоб зірвати слідчі дії працівниками Національного антикорупційного бюро щодо суддів Окружного адміністративного суду, включно з головою суду Павла Вовка.

Джерело: Аудіозапис, який оприлюднив Цензор.нет, двоє співрозмовників "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Як сказано у матеріалі запис зроблено 16 липня в ресторані "Веранда" у Києві. На ньому, за інформацією "Української правди" керівник департаменту з нагляду за діяльністю Державного бюро розслідувань Олександр Панов погрожує "наслідками" прокурорам, які готуються проводити слідчі дії щодо ОАСК.

Дозвіл на їх проведення підписані начебто заступником генпрокурора Андрієм Любовичем.

Самі прокурори є процесуально незалежними і Панов не має права давати їм вказівки.

Пряма мова Панова: "Я вже знаю більше, ніж ви. Повірте мені. Розкривати-не розкривати (деталі справи – ред.). Ви хочете, щоб я поговорив по-нормальному? Я можу поговорити по-нормальному. Можу поговорити в іншому руслі. Ми повинні просто знати. Я не знаю. Ірина Валентинівна (Венедиктова –ред.) не знає, що курирує заступник Симоненко не знає. Далі перераховувати? Я думаю, не треба.

Якщо ви думаєте, що ми десь не володіємо певною ситуацією, то мені досить було витратити півгодини і я тобі можу сказати що, де і як сталося…. Це, в принципі, трохи ненормальна ситуація. Але як ти вважаєш я повинен знати? Скажи, будь ласка, набуїни (працівники НАБУ – ред.) там є?"

"Є певні моменти, про які я навіть не хочу говорити. Можемо постраждати всі разом. А хтось випливе і буде себе нормально почувати… Тому завтра ніхто нікуди не виїжджає, поки я не зрозумію, що за ситуація".

Читайте також: "Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

Передісторія