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Керівництво Офісу генпрокурора хотіло зірвати операцію НАБУ проти суддів ОАСК

Четвер, 6 серпня 2020, 14:45

Керівництво Офісу генпрокурора здійснювало тиск на підлеглих, щоб зірвати слідчі дії працівниками Національного антикорупційного бюро щодо суддів Окружного адміністративного суду, включно з головою суду Павла Вовка.

Джерело: Аудіозапис, який оприлюднив Цензор.нет, двоє співрозмовників "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Як сказано у матеріалі запис зроблено 16 липня в ресторані "Веранда" у Києві. На ньому, за інформацією "Української правди" керівник департаменту з нагляду за діяльністю Державного бюро розслідувань Олександр Панов погрожує "наслідками" прокурорам, які готуються проводити слідчі дії щодо ОАСК.

Дозвіл на їх проведення підписані начебто заступником генпрокурора Андрієм Любовичем.

Самі прокурори є процесуально незалежними і Панов не має права давати їм вказівки.

Пряма мова Панова: "Я вже знаю більше, ніж ви. Повірте мені. Розкривати-не розкривати (деталі справи – ред.). Ви хочете, щоб я поговорив по-нормальному? Я можу поговорити по-нормальному. Можу поговорити в іншому руслі. Ми повинні просто знати. Я не знаю. Ірина Валентинівна (Венедиктова –ред.) не знає, що курирує заступник Симоненко не знає. Далі перераховувати? Я думаю, не треба.

Якщо ви думаєте, що ми десь не володіємо певною ситуацією, то мені досить було витратити півгодини і я тобі можу сказати що, де і як сталося…. Це, в принципі, трохи ненормальна ситуація. Але як ти вважаєш я повинен знати? Скажи, будь ласка, набуїни (працівники НАБУ – ред.) там є?"   

"Є певні моменти, про які я навіть не хочу говорити. Можемо постраждати всі разом. А хтось випливе і буде себе нормально почувати… Тому завтра ніхто нікуди не виїжджає, поки я не зрозумію, що за ситуація".

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Передісторія

  • НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
  • 5 серпня Печерський райсуд Києва 4 серпня 2020 року ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК, а також голови ДСА, та передати її до іншого правоохоронного органу.

Теми: НАБУГенпрокуратурасуд


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