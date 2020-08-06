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Шмигаль після вибуху у Бейруті доручив перевірити, як зберігають аміачну селітру

Четвер, 6 серпня 2020, 15:45
Фото з сайту Кабміну

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив перевірити умови зберігання аміачної селітри в Україні у зв’язку з масштабним вибухом у столиці Лівану Бейруті.

Джерело: сайт Кабміну

Дослівно з документа: "Провести позапланові заходи державного нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та пожежної безпеки суб’єктами господарювання, які зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будь-якої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких матеріальних добрив".

Деталі: Доручення Шмигаль дав міністру інфраструктури Владиславу Криклію, голові Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, т.в.о. голови Держслужби з питань праці Віталію Сажієнку, голові Нацполіції Ігорю Клименку та головам обласних та Київської міської держадміністрацій.

Про результати перевірки вони мають поінформувати Кабмін до 15 вересня.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Шмигаль Кабінет міністрів


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