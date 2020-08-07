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Влада Лівану повідомила про арешт 16 людей через вибух у Бейруті

П'ятниця, 7 серпня 2020, 08:28

Влада Лівану повідомила про арешт 16 людей в межах розслідування масштабного вибуху в порту Бейрута.

Джерело: агентство Associated Press із посиланням на свої джерела, "Радіо Свобода"

Деталі: Серед затриманих – генеральний менеджер порту Хассан Корайтем.

7 серпня слідчі збираються допитати його.

Центральний банк заморозив рахунки кількох осіб, включно з рахунками Корайтема та очільника митного управління.

Передісторія:

  • 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут., пошкодивши будинки на відстані до 10 км. За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, вибух забрав життя 137 людей, ще щонайменше 5 тисяч були поранені.
  • ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, 6 років зберігали без відповідних заходів безпеки.
  • Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.

Теми: Ліванвибух


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