На причалах у порту "Південний" зберігають майже 10 тис. тонн селітри
У порту "Південний" зберігається 9,6 тисяч тонн аміачної селітри, в адміністрації заявили, що все згідно з правил і небезпеки немає.
Джерело: пресслужба Адміністрації морських портів
Дослівно: "Загалом у порту Південний, згідно всіх норм та стандартів, зберігається аміачна селітра об‘ємом 9,6 тисяч тонн на причалах № 1,2 порту. Аміачна селітра є фасованою у біг-бегах. У такому випадку вона не є вибухонебезпечною, що гарантує дотримання всіх технологічних вимог".
Деталі: Відзначається, що перевантаження такого вантажу здійснюється відповідно до загальносвітових міжнародних морських правил перевезення небезпечних вантажів.
У порту також додали, що небезпеку становить перевантаження аміачної селітри навалом, проте такий спосіб перевалки у "Південному" ніколи не застосовувався.
У Миколаївському морському порту повідомили, що у 2018 році там вивантажили понад 3,2 тис. тонн аміачної селітри, але її вивезли з порту у 2019 році.
Передісторія:
- 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут., пошкодивши будинки на відстані до 10 км. За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, вибух забрав життя 137 людей, ще щонайменше 5 тисяч були поранені.
- Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху міг бути склад нітрату амонію, який зберігався там з 2014 року.
- ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, 6 років зберігали без відповідних заходів безпеки.
- Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.