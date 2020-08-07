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На причалах у порту "Південний" зберігають майже 10 тис. тонн селітри

П'ятниця, 7 серпня 2020, 12:00
фото: ФБ Denis Shkarovsky

У порту "Південний" зберігається 9,6 тисяч тонн  аміачної селітри, в адміністрації заявили, що все згідно з правил і небезпеки немає.

Джерело: пресслужба Адміністрації морських портів

Дослівно: "Загалом у порту Південний, згідно всіх норм та стандартів, зберігається аміачна селітра об‘ємом 9,6 тисяч тонн на причалах № 1,2 порту. Аміачна селітра є фасованою у біг-бегах. У такому випадку вона не є вибухонебезпечною, що гарантує дотримання всіх технологічних вимог".

Деталі: Відзначається, що перевантаження такого вантажу здійснюється відповідно до загальносвітових міжнародних морських правил перевезення небезпечних вантажів.

У порту також додали, що небезпеку становить перевантаження аміачної селітри навалом, проте такий спосіб перевалки у "Південному" ніколи не застосовувався.

Українська правда
Теми: вибухЛіванОдесапортиУкраїна


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