Кабмін планує дозволити міжміське сполучення з містами "червоної зони" – джерело

Кабінет міністрів готується дозволити міжміське пасажирське сполучення із містами "червоної зони".

Джерело: співрозмовник "Української правди" в Кабінеті міністрів

Деталі: У п’ятницю на селекторній нараді Кабміну за участю мерів міст та голів облдержадміністрацій щодо епідеміологічної ситуації у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19 міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що уряд розгляне і врахує пропозицію відкриття міжміського сполучення, якщо влада на місцях проконтролює дотримання певних карантинних обмежень.

Зокрема, забезпечить перевезення пасажирів тільки на 50% сидячих місць у транспорті.

У нараді взяли участь міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов та представники 25 регіонів України.

Найбільше міських голів турбувала саме зупинка транспорту.

Засідання уряду, на якому рішення про дозвіл міжміського сполучення буде прийнято, за інформацією джерела УП, може відбутися найближчим часом.

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