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Кабмін планує дозволити міжміське сполучення з містами "червоної зони" – джерело

П'ятниця, 7 серпня 2020, 16:35
Фото 112.ua

Кабінет міністрів готується дозволити міжміське пасажирське сполучення із містами "червоної зони".

Джерело: співрозмовник "Української правди" в Кабінеті міністрів

Деталі: У п’ятницю на селекторній нараді Кабміну за участю мерів міст та голів облдержадміністрацій щодо епідеміологічної ситуації у зв’язку з поширенням епідемії COVID-19 міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що уряд розгляне і врахує пропозицію відкриття міжміського сполучення, якщо влада на місцях проконтролює дотримання певних карантинних обмежень.

Зокрема, забезпечить перевезення пасажирів тільки на 50% сидячих місць у транспорті.

У нараді взяли участь міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов та представники 25 регіонів України.

Найбільше міських голів турбувала саме зупинка транспорту.

Засідання уряду, на якому рішення про дозвіл міжміського сполучення буде прийнято, за інформацією джерела УП, може відбутися найближчим часом.

Передісторія:

  • Із 1 серпня в Україні адаптивний карантин може посилюватися чи послаблюватися в окремих районах та містах областей, якщо саме в них епідемічні показники не відповідають нормам.
  • 31 липня Україну вперше поділили на чотири зони за рівнем епідемічної небезпеки. За рішенням комісії ТЕБ та НС, червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 із понеділка 3 серпня встановили у місті Луцьк, місті Тернопіль і в Кіцманському районі Чернівецької області.
  • Місцева влада Тернополя й Луцька обурилася цим рішення і відмовилася закривати все на жорсткий карантин.
  • Бунт мерів у МОЗ вважають передвиборчим піаром і запевняють, що у поділі на зони спираються виключно на показники поширення COVID-19 у регіонах.
  • 5 серпня міністр охорони здоров’я Максим Степанов попередив, що Рівненська і Харківська області ризикують потрапити у менш благополучну епідемічну зону, а Вінницька й Тернопільська можуть перейти в "зелену зону".

Олександр Шумілін, УП
Теми: Кабінет міністрівУкрзалізниця


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