Луцьк та Тернопіль вийшли з "червоної" зони
П'ятниця, 7 серпня 2020, 19:59
Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні переглянула поділ регіонів за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19. З червоної зони виключені міста Луцьк та Тернопіль.
Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу
Пряма мова Степанова: "Ухвалили рішення – і показники дозволяють це зробити – щодо переведення міста Луцьк з червоної зони у помаранчеву, а місто Тернопіль – з червоної зони у жовту. Обидва рішення вступають у силу 8 серпня".
Передісторія:
- Із 1 серпня в Україні адаптивний карантин може посилюватися чи послаблюватися в окремих районах та містах областей, якщо саме в них епідемічні показники не відповідають нормам.
- 31 липня Україну вперше поділили на чотири зони за рівнем епідемічної небезпеки. За рішенням комісії ТЕБ та НС, червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 із понеділка 3 серпня встановили у місті Луцьк, місті Тернопіль і в Кіцманському районі Чернівецької області.
- Місцева влада Тернополя й Луцька обурилася цим рішення і відмовилася закривати все на жорсткий карантин.
- Бунт мерів у МОЗ вважають передвиборчим піаром і запевняють, що у поділі на зони спираються виключно на показники поширення COVID-19 у регіонах.
- 5 серпня міністр охорони здоров’я Максим Степанов попередив, що Рівненська і Харківська області ризикують потрапити у менш благополучну епідемічну зону, а Вінницька й Тернопільська можуть перейти в "зелену зону".
Українська правда