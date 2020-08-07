Луцьк та Тернопіль вийшли з "червоної" зони

Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні переглянула поділ регіонів за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19. З червоної зони виключені міста Луцьк та Тернопіль.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу

Пряма мова Степанова: "Ухвалили рішення – і показники дозволяють це зробити – щодо переведення міста Луцьк з червоної зони у помаранчеву, а місто Тернопіль – з червоної зони у жовту. Обидва рішення вступають у силу 8 серпня".

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