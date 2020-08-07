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Луцьк та Тернопіль вийшли з "червоної" зони

П'ятниця, 7 серпня 2020, 19:59
Луцьк та Тернопіль вийшли з червоної зони

Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні переглянула поділ регіонів за рівнем поширення епідемічної небезпеки COVID-19. З червоної зони виключені міста Луцьк та Тернопіль.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу

Пряма мова Степанова: "Ухвалили рішення – і показники дозволяють це зробити – щодо переведення міста Луцьк з червоної зони у помаранчеву, а місто Тернопіль – з червоної зони у жовту. Обидва рішення вступають у силу 8 серпня".

Передісторія:

  • Із 1 серпня в Україні адаптивний карантин може посилюватися чи послаблюватися в окремих районах та містах областей, якщо саме в них епідемічні показники не відповідають нормам.
  • 31 липня Україну вперше поділили на чотири зони за рівнем епідемічної небезпеки. За рішенням комісії ТЕБ та НС, червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 із понеділка 3 серпня встановили у місті Луцьк, місті Тернопіль і в Кіцманському районі Чернівецької області.
  • Місцева влада Тернополя й Луцька обурилася цим рішення і відмовилася закривати все на жорсткий карантин.
  • Бунт мерів у МОЗ вважають передвиборчим піаром і запевняють, що у поділі на зони спираються виключно на показники поширення COVID-19 у регіонах.
  • 5 серпня міністр охорони здоров’я Максим Степанов попередив, що Рівненська і Харківська області ризикують потрапити у менш благополучну епідемічну зону, а Вінницька й Тернопільська можуть перейти в "зелену зону".

Українська правда
Теми: МОЗкарантинкоронавірус
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