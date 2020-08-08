Ліван повідомив про 6 тисяч постраждалих від вибуху в Бейруті

Кількість постраждалих від потужного вибуху, що стався на цьому тижні в Бейруті, досягла 6 тисяч осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на МОЗ Лівану

Деталі: раніше було відомо про приблизно 5 тисяч поранених жителів Бейрута.

Крім того, 158 людей загинули, 21 людина зникла безвісти.

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