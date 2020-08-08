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Ліван повідомив про 6 тисяч постраждалих від вибуху в Бейруті

Субота, 8 серпня 2020, 20:47

Кількість постраждалих від потужного вибуху, що стався на цьому тижні в Бейруті, досягла 6 тисяч осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на МОЗ Лівану

Деталі: раніше було відомо про приблизно 5 тисяч поранених жителів Бейрута.

Крім того, 158 людей загинули, 21 людина зникла безвісти.

Нагадаємо:

  • Увечері 4 серпня в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.
  • Потужний вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей без домівок, завдані збитки оцінюють у більш ніж $3 млрд.
  • Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.
  • Згодом ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 

Теми: вибухЛіваннадзвичайна подія


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