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Ліван повідомив про 6 тисяч постраждалих від вибуху в Бейруті

Субота, 8 серпня 2020, 20:47
Ліван повідомив про 6 тисяч постраждалих від вибуху в Бейруті

Кількість постраждалих від потужного вибуху, що стався на цьому тижні в Бейруті, досягла 6 тисяч осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на МОЗ Лівану

Деталі: раніше було відомо про приблизно 5 тисяч поранених жителів Бейрута.

Крім того, 158 людей загинули, 21 людина зникла безвісти.

Нагадаємо:

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Теми: вибухЛіваннадзвичайна подія
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