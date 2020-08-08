Внаслідок вибуху у Бейруті загинув громадянин України

Серед загиблих внаслідок потужного вибуху у Бейруті є громадянин України.

Джерело: посол України в Лівані Ігор Осташ у Facebook

Деталі: За словами Осташа, загиблий українець – це 32-річний Вільям Азар.

Посол додав, що вже зв’язався із матір’ю Азара, яка живе в Києві, і висловив їй співчуття.

Також він опублікував фото загиблого.

Пряма мова: "Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому... Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара".

Вільям Азар

Вільям Азар

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