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Внаслідок вибуху у Бейруті загинув громадянин України

Субота, 8 серпня 2020, 23:40

Серед загиблих внаслідок потужного вибуху у Бейруті є громадянин України.

Джерело: посол України в Лівані Ігор Осташ у Facebook

Деталі: За словами Осташа, загиблий українець – це 32-річний Вільям Азар.

Посол додав, що вже зв’язався із матір’ю Азара, яка живе в Києві, і висловив їй співчуття.

Також він опублікував фото загиблого.

Пряма мова: "Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому... Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара".

Вільям Азар
Вільям Азар
Вільям Азар
Вільям Азар

Нагадаємо:

Нагадаємо:

  • 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.
  • ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 
  • Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.
  • Капітан судна, що везло селітру, назвав ймовірні причини вибуху у Бейруті.

Українська правда
Теми: ЛіванвибухМЗС


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