Внаслідок вибуху у Бейруті загинув громадянин України
Субота, 8 серпня 2020, 23:40
Серед загиблих внаслідок потужного вибуху у Бейруті є громадянин України.
Джерело: посол України в Лівані Ігор Осташ у Facebook
Деталі: За словами Осташа, загиблий українець – це 32-річний Вільям Азар.
Посол додав, що вже зв’язався із матір’ю Азара, яка живе в Києві, і висловив їй співчуття.
Також він опублікував фото загиблого.
Пряма мова: "Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому... Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара".
Нагадаємо:
Нагадаємо:
- 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.
- ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину.
- Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.
- Капітан судна, що везло селітру, назвав ймовірні причини вибуху у Бейруті.
Українська правда