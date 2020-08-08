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Капітан судна, що везло селітру, назвав ймовірні причини вибуху у Бейруті

Субота, 8 серпня 2020, 16:08

Колишній капітан судна Rhosus, яке перевозило аміачну селітру, що вибухнула в порту Бейрута 4 серпня, Борис Прокошев розповів, чому вантаж міг вибухнути.

Джерело: коментар Прокошева виданню РБК

Деталі: на питання про те, чи могла селітра втратити свої властивості майже за шість років, що минули з часу її конфіскації владою Лівану, він повідомив, що вантаж зберігався герметично упакованим і ні повітря, ні вода не потрапляли всередину упаковки.

За словами капітана, сама по собі речовина вибухнути не могла. Він припустив, що причиною трагедії був зовнішній вплив на селітру.

Пряма мова: "Була якась зовнішня причина. Може іскра, може підпал, вибуховий пристрій. Був якийсь зовнішній детонатор.

Справа в тому, що селітра перебувала у двох мішках — герметичному поліетиленовому, а він ще поміщений в інший мішок — поліпропіленовий, чи що, такий щільний, пластиковий. Повітря і вода туди не надходили. Кожен мішок важив тонну, було 2750 мішків".

Передісторія: Rhosus у 2013 році прямував з грузинського порту Батумі в Мозамбік. По дорозі капітан вирішив зайти в порт Бейрута. Після прибуття туди судна влада провела перевірку і затримали його, а пізніше конфіскувала весь вантаж аміачної селітри.

За словами Прокошева, ліванська влада не дозволила деяким морякам покинути країну: "Ми страйкували, всі хотіли повернутися додому. Але Ліванський уряд нас не випустив з країни — щоб за вантажем дивилися, за судном, безкоштовно. На судні ж був вибухонебезпечний вантаж. Господар не платив, і ліванці нам теж не хотіли платити. Жили ми на пароплаві - тут хочеш не хочеш, а стеж за пароплавом. Якщо він потоне, то і ти з ним підеш на дно".

Нагадаємо:

  • 4 серпня великий вибух стався в ліванській столиці Бейрут, поранивши людей і розбивши вікна в будинках по всьому місту. Будинки на відстані до 10 кілометрів були пошкоджені, а кількість постраждалих перевалила за сотню.
  • Два українські кораблі MERO STAR та RAOUF H були недалеко від місця вибуху в порту столиці Лівану.
  • ЗМІ повідомили, що у Бейруті вибухнула селітра з судна, що належить росіянину. 
  • Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.
  • Наразі відомо мінімум про 100 загиблих, тисячі поранених внаслідок вибуху в порту столиці Лівії.

Теми: Ліванвибухкораблі


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