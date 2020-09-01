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Ситник відповів на заяву ОП, де його назвали "в.о. директора"

Вівторок, 1 вересня 2020, 01:13
Ситник відповів на заяву ОП, де його назвали в.о. директора
Фото: НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що не зрозумів пресрелізу Офісу президента, де його назвали "виконуючим обов’язки" очільника бюро. 

Джерело: Ситник в інтерв’ю для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я декілька разів перечитав, але не зовсім зрозумів цього прес-релізу Офісу президента. Можу сказати точно, що розподіл обов’язків між керівництвом НАБУ: між директором і заступниками, регламентується наказом директора".

Деталі: Він додав, що не перебуває у відпустці чи на лікарняному, щоб призначати замість нього в.о. Саме тому немає сенсу говорити про те, що хтось виконує обов’язки директора, бо займає цю посаду саме Ситник. 

Очільник НАБУ також додав, що комунікації з Офісом президента, зокрема щодо ситуації із рішенням Конституційного суду, у нього немає. 

Що передувало: Офіс президента заявив, що очікує від "виконувача обов'язків директора НАБУ" ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на конкурсі нового керівника Бюро. 

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Передісторія: 

  • У травні стало відомо, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський та ще пів сотні народних обранців просять Конституційний суд визнати призначення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника неконституційним.
  • У поданні нардепів йшлося про те, що питання про призначення директора НАБУ вийшло за конституційні повноваження президента і Петро Порошенко, призначаючи Ситника, вийшов за межі своєї компетенції.
  • 28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.
  • У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим.

"Українська правда" у Threads

Теми: СитникНАБУОфіс президента
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