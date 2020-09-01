Ситник відповів на заяву ОП, де його назвали "в.о. директора"

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що не зрозумів пресрелізу Офісу президента, де його назвали "виконуючим обов’язки" очільника бюро.

Джерело: Ситник в інтерв’ю для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я декілька разів перечитав, але не зовсім зрозумів цього прес-релізу Офісу президента. Можу сказати точно, що розподіл обов’язків між керівництвом НАБУ: між директором і заступниками, регламентується наказом директора".

Деталі: Він додав, що не перебуває у відпустці чи на лікарняному, щоб призначати замість нього в.о. Саме тому немає сенсу говорити про те, що хтось виконує обов’язки директора, бо займає цю посаду саме Ситник.

Очільник НАБУ також додав, що комунікації з Офісом президента, зокрема щодо ситуації із рішенням Конституційного суду, у нього немає.

Що передувало: Офіс президента заявив, що очікує від "виконувача обов'язків директора НАБУ" ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на конкурсі нового керівника Бюро.

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