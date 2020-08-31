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Єрмак назвав заяви Фокіна особистою позицією і апелював до "Мінська"

Понеділок, 31 серпня 2020, 14:31

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі заступника керівника української делегації в мінській Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Єрмака: "Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації.

Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України".

Деталі: За словами голови ОП, більшість позицій, які висловив Вітольд Фокін, по суті, відображають положення перших і других Мінських домовленостей.

Він наголосив, що амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму та вчиняли деякі інші тяжкі злочини. 

Керівник Офісу президента також зауважив, що Мінські угоди та пропозиції української делегації з доопрацювання законопроекту про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу – йдеться виключно про тимчасово окуповані райони. 

Єрмак запевнив, що "є чіткі червоні лінії, які неодноразово окреслював президент України Володимир Зеленський", – і позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України.

Цьому передувало: 

  • Президент Володимир Зеленський увів першого прем'єр-міністра незалежної України (1990-1992 рр.) Вітольда Фокіна до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 18 серпня.
  • Заступник глави української делегації у ТКГ щодо Донбасу Вітольд Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" заявив: "Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція - потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу".
  • Його слова викликали великий резонанс і засудження з боку патріотично налаштованих українців.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання у ЗМІ першого заступника голови української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна про загальну амністію і особливий статус для всього Донбасу не відповідають національним інтересам.
  • Голова парламенту Дмитро Разумков сказав, що Україна навряд чи зможе йти своїм шляхом у питаннях амністії військових злочинців.

Теми: ТКГДонбасАндрій ЄрмакОфіс президента


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