Єрмак назвав заяви Фокіна особистою позицією і апелював до "Мінська"

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окремі коментарі заступника керівника української делегації в мінській Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Джерело: пресслужба президента

Пряма мова Єрмака: "Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації.

Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України".

Деталі: За словами голови ОП, більшість позицій, які висловив Вітольд Фокін, по суті, відображають положення перших і других Мінських домовленостей.

Він наголосив, що амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму та вчиняли деякі інші тяжкі злочини.

Керівник Офісу президента також зауважив, що Мінські угоди та пропозиції української делегації з доопрацювання законопроекту про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу – йдеться виключно про тимчасово окуповані райони.

Єрмак запевнив, що "є чіткі червоні лінії, які неодноразово окреслював президент України Володимир Зеленський", – і позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України.

Цьому передувало: