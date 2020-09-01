Тихановська: Конституційною реформою Лукашенко намагається довше не йти

Опозиційний білоруський політик Світлана Тіхановском вважає, що Олександр Лукашенко намагається відтягнути свій ухід із посади президента Білорусі пропозицією провести конституційну реформу до нових виборів.

Джерело: заява Тихановської, опублікована у Telegram-каналі "Пул Первой" у відповідь на ініціативу Віктора Бабарика створити партію "Разом"

Деталі: Тихановська зазначила, що створила Координаційну раду для мирного транзиту влади, адже після виборів 9 серпня виборці протестують, вимагаючи: уходу Лукашенка з поста, звільнення всіх політв'язнів, припинення репресій і притягнення до відповідальності їхніх організаторів та виконавців, проведення нових чесних виборів.

Ініціативу Бабарика створити свою партію вона оцінила позитивно, але не погодилася з двома твердженнями його штабу.

По-перше, Тихановська категорично не згодна з твердженням, що на виборах опозиція не змогла перемогти: "Ми перемогли, але нашу перемогу пробують вкрасти".

По-друге, вона проти конституційної реформи зараз.

Пряма мова: "Я не згодна, що перше завдання, яке стоїть перед нами – це конституційна реформа. Така постановка мети не відповідає вимогам білоруського народу, і виглядає двозначною, адже сьогодні Лукашенко намагається відтягнути свій ухід, ведучи мову про незрозумілу конституційну реформу в невизначені терміни.

Крім того, намір подати найближчим часом документи на реєстрацію партії означає готовність підмінити тему зміни влади готовністю просити у влади санкції на створення партії. Я розумію, що Віктор Бабарика записав своє звернення до свого арешту, але автори заяви повинні відповідально підходити до прийняття політичних рішень.

Не треба підміняти політичний порядок денний шляхом переходу до обговорення конституційної реформи. Закликаю почути те, що говорить народ.

Спочатку – вимоги громадян, потім – реформи, які можливі тільки після чесних виборів.

Думаю, після нових президентських виборів нам варто було б зберегти єдність і створити широкий громадський рух за участю всіх зацікавлених партій та громадян. Такий рух допоміг би розвитку нашої країни".

Цьому передувало: 31 серпня виконувач обов'язків президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розроблюваний зараз проєкт нової білоруської Конституції винесуть на громадське обговорення. Про зміну Конституції він говорив і в червні.

31 серпня Марія Колесникова і члени штабу Віктора Бабарика заявили про створення партія "Разом".

Тихановська після виборів виїхала до Литви, заявивши, що влада Білорусі не лишила їй вибору.