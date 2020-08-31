Лукашенко обіцяє винести нову Конституцію на обговорення. РФ хоче поділитися досвідом Путіна

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що проєкт нової білоруської Конституції, який розробляється зараз, винесуть на громадське обговорення. Росія пропонує поділитися недавнім досвідом зміни основного закону.

Джерело: Лукашенко на робочій зустрічі з головою Верховного суду РБ Валентином Сукало, цитує держінформагентство БелТА, прес-секретар президента Путіна Дмитро Пєсков, цитує "Інтерфакс"

Деталі: Лукашенко заявив, що влада буде пропонувати народу зміни, які будуть рухати суспільство вперед.

В.о. президента зазначив, що зараз в Білорусі фахівці, в тому числі судді Конституційного суду, працюють над змінами до головного закону країни. Потім проект оновленої Конституції буде винесено на громадське обговорення. При цьому він зауважив, що голос неповнолітніх громадян країни, яких також чимало на мітингах, враховуватися не може, хоча вони і можуть висловлювати свою думку.

Пряма мова Лукашенко: "Щоб покрутили, висловили свою думку, що їм подобається, не подобається, свої міркування. Але при цьому хочу сказати особливо завзятим, які гамором кричать за зміни: вони повинні розуміти, що у кожної дорослої людини при голосуванні за той чи інше питання на референдумі за Конституцією є один голос - і у селян, і у робітників, вчителів, лікарів, фахівців, і у тих, хто досяг 18-річного віку і сьогодні бродить по вулицях спокійного, чистого, затишного Мінська ".

Додатково: Прессекретар президента Путіна Дмитро Пєсков допустив "передачу Білорусі досвіду щодо зміни Конституції".

Пряма мова Пєскова: "Цього не можна виключати, звичайно, чому ж не ділитися досвідом, тим більше, що свіжий досвід, досить багатий і експертний, про що говорять результати голосування".

Читайте також: "Корона" для Путіна, Бог у законі, опоненти за ґратами. 15 фактів про російський "референдум" за Конституцію

Передісторія: