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Тихановська пояснила свій від'їзд: Не дай Боже опинитися перед таким вибором, як я

Вівторок, 11 серпня 2020, 11:25

Опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська пояснила, що сама прийняла рішення виїхати з Білорусі до дітей, хоча це було важким рішенням.

Джерело: відеозвернення Тихановської, підписане словами "Я поїхала до дітей"

Пряма мова: "Я думала, що вся ця кампанія мене дуже сильно загартувала і надала мені стільки сил, що я витримаю все. Але, напевно, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку.

Я прийняла дуже важке для себе рішення. Рішення я прийняла абсолютно самостійно: ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій (чоловік) жодним чином на нього просто не могли вплинути.

Я знаю, що багато хто мене зрозуміє, багато хто мене засудить, багато хто зненавидить. Але, знаєте, не дай Бог, опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я.

Люди, бережіть себе, будь ласка. Жодне життя не варте того, що зараз відбувається.

Я... Діти – це найважливіше, що є в нашому житті".

Деталі: TUT.BY новости у Telegram повідомляють, що Прикордонний комітет Білорусі підтвердив, що Світлана Тихановська покинула Білорусь. Вона оформила виїзд до Литовської Республіки у пункті пропуску "Котловка" о 3:30 вівторка, 11 серпня.

Теми: БілорусьвибориЛукашенкоопозиція


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