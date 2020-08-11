Тихановська пояснила свій від'їзд: Не дай Боже опинитися перед таким вибором, як я

Опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська пояснила, що сама прийняла рішення виїхати з Білорусі до дітей, хоча це було важким рішенням.

Джерело: відеозвернення Тихановської, підписане словами "Я поїхала до дітей"

Пряма мова: "Я думала, що вся ця кампанія мене дуже сильно загартувала і надала мені стільки сил, що я витримаю все. Але, напевно, я так і залишилася тією слабкою жінкою, якою була спочатку.

Я прийняла дуже важке для себе рішення. Рішення я прийняла абсолютно самостійно: ні друзі, ні рідні, ні штаб, ні Сергій (чоловік) жодним чином на нього просто не могли вплинути.

Я знаю, що багато хто мене зрозуміє, багато хто мене засудить, багато хто зненавидить. Але, знаєте, не дай Бог, опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я.

Люди, бережіть себе, будь ласка. Жодне життя не варте того, що зараз відбувається.

Я... Діти – це найважливіше, що є в нашому житті".

Деталі: TUT.BY новости у Telegram повідомляють, що Прикордонний комітет Білорусі підтвердив, що Світлана Тихановська покинула Білорусь. Вона оформила виїзд до Литовської Республіки у пункті пропуску "Котловка" о 3:30 вівторка, 11 серпня.

Цьому передувало: Вранці 11 серпня міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус повідомив без подробиць: "Світлана Тихановська у безпеці, вона у Литві".

Згодом довірена особа Світлани Тихановської Ольга Кавалькова розповіла, що кандидатку вивезли з Білорусі до Литви представники білоруської влади і що у неї не було вибору.

За словами Ковалькової, цей крок дозволив звільнити начальницю штабу Тихановської Марію Мороз: вони поїхали разом. Натомість частина команди політика досі перебуває у заручниках.

Передісторія:

Блогера YouTube-каналу "Страна для жизни" Сергія Тихоновського затримали в Гродно 29 травня у справі за статтею про організацію і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок. Також проти нього порушили справу за "перешкоджання проведенню виборів".

У травні Сергій Тихановський намагався подати документи на участь у виборах президента Білорусі, але незабаром його затримали – і він не зміг особисто підписати документи. ЦВК відмовила його ініціативній групі в реєстрації кандидата. Тому свою кандидатуру подала його дружина Світлана Тихановська.

Сергія Тихоновського в СІЗО щонайменше тричі закривали у карцері.

Світлана Тихановська вивезла дітей "в одну з країн Євросоюзу" через погрози. 20 липня вона заявила, що вони зможуть повернутися в Білорусь, коли вона стане президентом країни.

Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.

Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів, за якими Лукашенка знову переобрали на посаду президента.

Ключові білоруські інтернет-видання з дня виборів заблоковані.

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