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ВООЗ схвалює призупинення випробування вакцини від COVID-19, яка, ймовірно, викликає хворобу

Четвер, 10 вересня 2020, 00:20
ВООЗ схвалює призупинення випробування вакцини від COVID-19, яка, ймовірно, викликає хворобу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалює рішення компанії AstraZeneca про призупинення клінічних випробувань вакцини від COVID-19, яку розробляли при Університеті Оксфорду, у зв’язку з хворобою одного з волонтерів.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Якщо ми говоримо про швидкість… це не означає, що ми починаємо йти на компроміси. Процес як і раніше повинен відповідати стандартам. Все що стосується ліків і вакцин, які вводять людям, має перш за все бути безпечним".

Що передувало: Фармацевтична компанія AstraZeneca призупиняє усі клінічні випробування вакцини від коронавірусу, яку розробляють при Університеті Оксфорду, у зв’язку з хворобою одного з волонтерів, що потенційно може бути побічною реакцію на вакцину.

Нагадаємо: 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19. Незабаром мають початися її випробування на громадянах Білорусі.

Читайте також: Російська вакцина від COVID-19. Оцінки ВООЗ та експертів

Теми: коронавірус
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