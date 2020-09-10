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ВООЗ схвалює призупинення випробування вакцини від COVID-19, яка, ймовірно, викликала хворобу у волонтера

Четвер, 10 вересня 2020, 00:20

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалює рішення компанії AstraZeneca, яка призупинила клінічні випробування вакцини від COVID-19, яку розробляли при Університеті Оксфорду, у зв’язку з хворобою одного з волонтерів.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Якщо ми говоримо про швидкість… це не означає, що ми починаємо йти на компроміси. Процес як і раніше повинен відповідати стандартам. Все що стосується ліків і вакцин, які вводять людям, має перш за все бути безпечним".

Що передувало: Фармацевтична компанія AstraZeneca призупиняє усі клінічні випробування вакцини від коронавірусу, яку розробляють при Університеті Оксфорду, у зв’язку з хворобою одного з волонтерів, що потенційно може бути побічною реакцію на вакцину.

Теми: коронавірус


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