ВООЗ схвалює призупинення випробування вакцини від COVID-19, яка, ймовірно, викликає хворобу
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалює рішення компанії AstraZeneca про призупинення клінічних випробувань вакцини від COVID-19, яку розробляли при Університеті Оксфорду, у зв’язку з хворобою одного з волонтерів.
Джерело: Reuters
Дослівно: "Якщо ми говоримо про швидкість… це не означає, що ми починаємо йти на компроміси. Процес як і раніше повинен відповідати стандартам. Все що стосується ліків і вакцин, які вводять людям, має перш за все бути безпечним".
Що передувало: Фармацевтична компанія AstraZeneca призупиняє усі клінічні випробування вакцини від коронавірусу, яку розробляють при Університеті Оксфорду, у зв’язку з хворобою одного з волонтерів, що потенційно може бути побічною реакцію на вакцину.
Нагадаємо: 11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19. Незабаром мають початися її випробування на громадянах Білорусі.
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