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ВОЗ одобряет приостановление испытаний вакцины от COVID-19, которая, вероятно, вызывает болезнь

Четверг, 10 сентября 2020, 00:20
ВОЗ одобряет приостановление испытаний вакцины от COVID-19, которая, вероятно, вызывает болезнь

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствует решение компании AstraZeneca, которая приостановила клинические испытания вакцины от COVID-19, которую разрабатывали при Университете Оксфорда, в связи с болезнью одного из волонтеров.

Источник: Reuters

Дословно: "Если мы говорим о скорости ... это не значит, что мы начинаем идти на компромиссы. Процесс по-прежнему должен отвечать стандартам. Все что касается лекарств и вакцин, которые вводят людям, имеет прежде всего быть безопасным".

Что предшествовало: Фармацевтическая компания AstraZeneca приостанавливает все клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывают при Университете Оксфорда, в связи с болезнью одного из волонтеров, что может быть побочной реакцией на вакцину.

Напомним: 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19. Вскоре должны начаться ее испытания на гражданах Беларуси.

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Темы: коронавирус
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