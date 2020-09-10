Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська оголосила, що повноваження Олександра Лукашенка, який зараз виконує обов'язки президента спливають 5 листопада.

Джерело: Тихановська під час візиту на Економічний форум у Польщі, передає Укрінформ

Пряма мова: "Лукашенко не матиме владних повноважень після цієї дати. Я хочу, щоб усі країни подумали, як вони ставитимуться до цієї особи після 5 листопада. У нашій країні ми знаємо, що він вже не наш президент, він фальсифікував вибори".

Довідка: Згідно з конституцією Білорусі, новообраний президент має скласти присягу не пізніше двох місяців з дня обрання. 9 серпня в країні відбулися вибори. 14 серпня на фоні масштабних протестів Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

Нагадаємо: Євросоюз заявив, що не визнає результатів виборів президента Білорусі.

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