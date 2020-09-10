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Тихановская: 5 ноября заканчивается срок полномочий Лукашенко

Четверг, 10 сентября 2020, 01:37
Тихановская: 5 ноября заканчивается срок полномочий Лукашенко

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила, что полномочия Александра Лукашенко, который сейчас исполняет обязанности президента истекают 5 ноября.

Источник: Тихановская во время Экономического форума в Польше, передает Укринформ

Прямая речь: "Лукашенко не будет властных полномочий после этой даты. Я хочу, чтобы все страны подумали, как они будут относиться к этому лицу после 5 ноября. В нашей стране мы знаем, что он уже не наш президент, он фальсифицировал выборы".

Справка: Согласно конституции Беларуси, новоизбранный президент должен принести присягу не позднее двух месяцев со дня избрания. 9 августа в стране прошли выборы. 14 августа на фоне масштабных протестов Центризбирком Беларуси объявил окончательные итоги выборов - у Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.

Напомним: Евросоюз заявил, что не признает результатов выборов президента Беларуси.

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Темы: БеларусьЛукашенкоТихановскаявиборы
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