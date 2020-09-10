Конституційний суд взявся за закон про НАБУ

Конституційний суд України 10 вересня розпочав розглядати подання щодо конституційності окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

Джерело: Transparency Ukraine, трансляція КС

Дослівно: "Конституційний суд України у відкритому пленарному засіданні розпочав розгляд подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень ЗУ "Про Національне антикорупційне бюро України".

⚖️ Конституційний суд України у відкритому пленарному засіданні розпочав розгляд подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України».



Стежити за засіданням можна тут: https://t.co/4TJtZf1xjJ — Transparency Ukraine (@TransparencyUA) September 10, 2020

Деталі: 50 нардепів вимагають визнати неконституційними повноваження президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ.

На засіданні КС перебувають представники нардепів ОПЗЖ Григорія Мамки і Василя Німченка (автори подання), директора НАБУ Артема Ситника, генпрокурора Ірини Венедіктової.

Що було раніше: Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України.

Конституційний суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.