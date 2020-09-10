Конституционный суд взялся рассматривать закон о НАБУ
Конституционный суд Украины 10 сентября начал рассматривать представление о конституционности отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
Источник: Transparency Ukraine, трансляция КС
Дословно: "Конституционный суд Украины в открытом пленарном заседании начал рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
Детали: 50 депутатов требуют признать неконституционными полномочия президента образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ.
На заседании КС находятся представители нардепов ОПЗЖ Григория Мамки и Василия Нимченко (авторы представления), директора НАБУ Артем Сытника, генпрокурора Ирины Венедиктовой.
⚖️ Конституційний суд України у відкритому пленарному засіданні розпочав розгляд подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України».— Transparency Ukraine (@TransparencyUA) September 10, 2020
Стежити за засіданням можна тут: https://t.co/4TJtZf1xjJ
Что предшествовало: Источник УП сообщил, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в комментарии "Интерфакс-Украина" назвал такое решение КС ожидаемым.
Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.