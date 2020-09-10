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Конституционный суд взялся рассматривать закон о НАБУ

Четверг, 10 сентября 2020, 10:24

Конституционный суд Украины 10 сентября начал рассматривать представление о конституционности отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Источник: Transparency Ukraine, трансляция КС

Дословно: "Конституционный суд Украины в открытом пленарном заседании начал рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Детали: 50 депутатов требуют признать неконституционными полномочия президента образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ.

На заседании КС находятся представители нардепов ОПЗЖ Григория Мамки и Василия Нимченко (авторы представления), директора НАБУ Артем Сытника, генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Что предшествовало: Источник УП сообщил, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в комментарии "Интерфакс-Украина" назвал такое решение КС ожидаемым.

Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.

Украинская правда
Темы: НАБУзаконодательствоКонституциясуд


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