Конституционный суд взялся рассматривать закон о НАБУ

Конституционный суд Украины 10 сентября начал рассматривать представление о конституционности отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Источник: Transparency Ukraine, трансляция КС

Дословно: "Конституционный суд Украины в открытом пленарном заседании начал рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Детали: 50 депутатов требуют признать неконституционными полномочия президента образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ.

На заседании КС находятся представители нардепов ОПЗЖ Григория Мамки и Василия Нимченко (авторы представления), директора НАБУ Артем Сытника, генпрокурора Ирины Венедиктовой.

⚖️ Конституційний суд України у відкритому пленарному засіданні розпочав розгляд подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції України окремих положень ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України».



Стежити за засіданням можна тут: https://t.co/4TJtZf1xjJ — Transparency Ukraine (@TransparencyUA) September 10, 2020

Что предшествовало: Источник УП сообщил, что Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в комментарии "Интерфакс-Украина" назвал такое решение КС ожидаемым.

Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.