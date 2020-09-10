Медведчук їхав в окупований Крим у супроводі поліцейських – ЗМІ

Троє чинних співробітників поліції охорони супроводжували проросійського народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука до анексованого Криму на початку серпня.

Джерело: "Слідство.Інфо", відеоблог "Таємниці Слідства"

Деталі: Редакція "Слідства.Інфо" отримала інформацію від кількох джерел у Службі безпеки України та Державній прикордонній службі України про те, що Медведчука охороняють співробітники київського Управління поліції охорони з фізичної безпеки.

Зокрема, це офіцери Сергій Засенко, Владислав Галішин та Григорій Чалий. Також журналісти змогли ознайомитися з документами, які це підтверджують.

За даними журналістів, Медведчук в’їхав до окупованого Криму на автомобілі Mercedes Vito 2 серпня о 14:30 через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Каланчак". Разом із Медведчуком у автомобілі перебували співробітники поліції Григорій Чалий і Владислав Галішин.

Інший поліцейський, Сергій Засенко, прибув до окупованого Криму трохи раніше. Він пройшов пішки до КПВВ "Каланчак" 30 липня о 16:34.

Офіційно ці троє поліцейських за кілька днів до поїздки нібито пішли у відпустку.

Поліцейські Владислав Галішин і Григорій Чалий також працюють помічниками депутата Медведчука на громадських засадах. Цю інформацію вказано на офіційному сайті Верховної Ради України.

Впродовж усього серпня "Слідство.Інфо" намагалося зв’язатися з поліцейськими, але їхні телефони були поза зоною досяжності.

Поліцейський охоронець Сергій Засенко відповів на телефонний дзвінок вже у вересні, коли Медведчук повернувся до Києва. "Я не буду на ваші провокативні питання відповідати, ви щось плутаєте", – сказав поліцейський і завершив розмову.

Зараз правоохоронці перевіряють версію, що керівництво поліцейських підробило їхні рапорти про відпустки заднім числом, коли інформація про поїздку Медведчука до Криму набула розголосу.

Керівництво партії ОПЗЖ проігнорувало запит від "Слідства.Інфо" щодо поїздки Медведчука до Криму разом із поліцейськими.

Прессекретар політика Олег Бабанін також уникнув відповіді на питання щодо того, чому поліцейські супроводжували депутата до анексованого півострова.

Департамент поліції охорони у відповідь на інформаційний запит повідомив, що зараз проводиться службове розслідування щодо ймовірної поїздки поліцейських Засенка, Галішина й Чалого разом із Медведчуком до окупованого Криму.

Водночас там уточнили, що наразі співробітники Національної поліції можуть вільно їздити на окуповані території, оскільки ніяких заборон чи обмежень не існує.

Журналістам не вдалося отримати інформацію, на якій підставі співробітники поліції охороняють Віктора Медведчука: це платна послуга чи охорону йому надала держава.

У департаменті комунікацій МВС повідомили, що існує поширена практика, коли політики й бізнесмени оплачують послуги охорони. Але як було у випадку Медведчука – невідомо, оскільки це конфіденційна інформація.

Нагадаємо: Медведчук разом із дружиною в’їхали до окупованого Криму. Пізніше туди приїхав президент Росії Володимир Путін, який є кумом Медведчука.