Медведчук ехал в оккупированный Крым в сопровождении полицейских – СМИ

Трое действующих сотрудников полиции охраны сопровождали пророссийского народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в поездке в аннексированный Крым в начале августа.

Источник: "Слідство.Інфо", видеоблог "Тайны следствия"

Детали: Редакция "Слидства.Инфо" получила информацию от нескольких источников в Службе безопасности Украины и Государственной пограничной службе Украины о том, что Медведчука охраняют сотрудники киевского Управления полиции охраны физической безопасности.

В частности, это офицеры Сергей Засенко, Владислав Галишин и Григорий Чалый. Также журналисты смогли ознакомиться с документами, которые это подтверждают.

По данным журналистов, Медведчук въехал в оккупированный Крым на автомобиле Mercedes Vito 2 августа в 14:30 через контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак". Вместе с Медведчуком в автомобиле находились сотрудники полиции Григорий Чалый и Владислав Галишин.

Еще один полицейский, Сергей Засенко, прибыл в оккупированный Крым чуть раньше. Он прошел пешком до КПВВ "Каланчак" 30 июля в 16:34.

Официально эти трое полицейских за несколько дней до поездки якобы ушли в отпуск.

Полицейские Владислав Галишин и Григорий Чалый также работают помощниками депутата Медведчука на общественных началах. Эта информация указана на официальном сайте Верховной Рады Украины.

В течение всего августа "Слідство.Інфо" пыталось связаться с полицейскими, но их телефоны были вне зоны досягаемости.

Полицейский охранник Сергей Засенко ответил на телефонный звонок уже в сентябре, когда Медведчук вернулся в Киев. "Я не буду на ваши провокационные вопросы отвечать, вы что-то путаете", – сказал полицейский и завершил разговор.

Сейчас правоохранители проверяют версию, что руководство полицейских подделало их рапорты об отпусках задним числом, когда информация о поездке Медведчука в Крым получила огласку.

Руководство партии ОПЗЖ проигнорировало запрос от "Слідство.Інфо" о поездке Медведчука в Крым вместе с полицейскими.

Пресс-секретарь политика Олег Бабанин также ушел от ответа на вопрос о том, почему полицейские сопровождали депутата на аннексированный полуостров.

Департамент полиции охраны в ответ на информационный запрос сообщил, что сейчас проводится служебное расследование относительно вероятной поездки полицейских Засенко, Галишина и Чалого вместе с Медведчуком в оккупированный Крым.

В то же время там уточнили, что сейчас сотрудники Национальной полиции могут свободно ездить на оккупированные территории, поскольку никаких запретов или ограничений не существует.

Журналистам не удалось получить информацию, на каком основании сотрудники полиции охраняют Виктора Медведчука: платная ли это услуга или охрану ему предоставило государство.

В департаменте коммуникаций МВД сообщили, что существует распространенная практика, когда политики и бизнесмены оплачивают услуги охраны. Но как было в случае Медведчука – неизвестно, поскольку это конфиденциальная информация.

Напомним: