Колишній соратник Медведчука став заступником генпрокурора

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила своїм заступником Максима Якубовського, який колись працював із кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: У четвер Венедіктова представила Якубовського колективу Офісу.

Пряма мова Венедіктової: "Я знаю Максима Вікторовича як патріота, справжнього українського офіцера, людину, яка займалася створенням військових прокуратур, була в АТО і має бойову нагороду. Тому переконана, що він підсилить наші професійні ряди".

Довідка ОГП: Якубовський у Генеральній прокуратурі обіймав посади від слідчого до начальника слідчого відділу.

Працював у Головній військовій прокуратурі ГПУ, був заступником головного військового прокурора, військовим прокурором Південного регіону України.

У 2014-2015 роках виконував завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У 2015 році йому присвоєно військове звання "генерал-майор юстиції".

Водночас, за даними розслідування PROSUD, із прокуратурою пов’язане все професійне життя Максима Якубовського, крім двох років: з 2011 до 2013 рр він працював експертом Центру правових ініціатив "Правова держава", який пов’язаний із кумом Володимира Путіна – Віктором Медведчуком.

Саме дворічною роботою в центрі Медведчука прокурор Якубовський пояснював походження своїх статків.

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап у червні 2015 року показував відео від 2013 року: Якубовський брав участь у заході "Українського вибору" Віктора Медведчука і казав, що "ми, в "Українському виборі" вважаємо...". Крім того, він писав, що на офіційному профайлі юриста Якубовського на сайті Спілки адвокатів було вказано телефон, який збігався з номером телефону центрального офісу "Українського вибору" Медведчука.

"Слідство.Інфо" в березні 2016 року повідомляло про непомірні статки військового прокурора Південного регіону Максима Якубовського, зокрема про його автомобілі.

Восени 2015 року Максим Якубовский був одним зі 128 претендентів на посаду керівника новоствореної Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, однак він не дійшов до фіналу конкурсу.

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