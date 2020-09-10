Бывший соратник Медведчука стал замом генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила своим заместителем Максима Якубовского, который когда-то работал с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: В четверг Венедиктова представила Якубовского коллективу Офиса.

Прямая речь Венедиктовой: "Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, был в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды".

Справка ОГП: Якубовский в Генеральной прокуратуре занимал должности от следователя до начальника следственного отдела.

Работал в Главной военной прокуратуре ГПУ, был заместителем главного военного прокурора, военным прокурором Южного региона Украины.

В 2014-2015 годах выполнял задачи в зоне проведения антитеррористической операции. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2015 году ему присвоено воинское звание "генерал-майор юстиции".

В то же время, по данным расследования PROSUD, с прокуратурой связана вся профессиональная жизнь Максима Якубовского, кроме двух лет: с 2011 по 2013 гг он работал экспертом Центра правовых инициатив "Правовое государство", который связан с кумом Владимира Путина – Виктором Медведчуком.

Именно двухлетней работой в центре Медведчука прокурор Якубовский объяснял происхождение своих доходов.

Журналист-расследователь Дмитрий Гнап в июне 2015 года показывал видео от 2013 года: Якубовский участвовал в мероприятии "Украинская выбора" Виктора Медведчука и говорил, что "мы, в "Украинском выборе" считаем...". Кроме того, он писал, что на официальном профайле юриста Якубовского на сайте Союза адвокатов был указан телефон, который совпадал с номером телефона центрального офиса "Украинской выбора" Медведчука.

"Слідство.Інфо" в марте 2016 года сообщало о непомерном благосостоянии военного прокурора Южного региона Максима Якубовского, в частности о его автомобилях.

Осенью 2015 года Максим Якубовский был одним из 128 претендентов на должность руководителя новой Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но он не дошел до финала конкурса.

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