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Інспекція в районі зриву "тиші" скасовується через нові вимоги РФ і ОРДО

Четвер, 10 вересня 2020, 13:36
Інспекція в районі зриву тиші скасовується через нові вимоги РФ і ОРДО

Інспекція позицій Збройних сил в районі селища Шуми за участю представників ОБСЄ 10 вересня не відбудеться і поки тимчасово скасовується.

Джерело: лист представника України в ТКГ Леоніда Кравчука до ОБСЄ, співрозмовник "Української правди" в Офісі президента

Пряма мова джерела: "Інспекції сьогодні не буде. Вона не переноситься, а поки тимчасово скасовується.

Деталі: У розпорядження УП потрапив документ, який пояснює причину.

Спільна перевірка скасовується на прохання української сторони, оскільки російська сторона і запрошені з ОРДО представники висунули нові вимоги, які не обговорювалися в ході позачергової відеоконференції Тристоронньої контактної групи 9 вересня, зокрема:

- відвідування нових точок;

- здійснення фото- та відеофіксації;

- підписання спільного протоколу.

Українська делегація в ТКГ вважає, що згадані вище вимоги "грубо порушують досягнуті 9 вересня домовленості".

У зв'язку з цим представник України в ТКГ Леонід Кравчук звернувся до ОБСЄ з проханням відкласти інспекцію.

 
 

В ОП так прокоментували ситуацію:

"Представники терористичних організацій "ДНР", "ЛНР" сиділи у складі СЦКК ще з 2014 року. Їх участь у перемовинах визначена Мінськими домовленостями, підписаними ще Порошенком, нині вони присутні у ТКГ. Хоча не мають юридичної сили. Україна не проводить діалогу з терористами, саме тому президент України напряму говорить з президентом РФ. Вже за столом переговорів може бути тільки Росія, яка і є агресором. Але з цим надбанням, підписаним Петром Порошенком, щось треба робити. Згадаймо, що 2015 року за результатами переговорів лідерів НФ, під Комплексом заходів з виконання Мінських домовленостей стояли підписи терористів Захарченка та Плотницького. Порошенко вміло забув про ці рішення, з якими нинішній владі щось треба робити. І нині розгойдує суспільство маніпуляціями. І це лише один приклад. Нині Офіс президента шукає грамотних юридичних рішень, аби закінчити цю війну і зберегти суверенітет та територіальну цілісність України. Хоча попередня влада зробила все, аби дорога до миру була надскладною".

Передісторія: 9 вересня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про спільну інспекцію в районі селища Шуми за участю представника-координатора від ОБСЄ.

Необхідність такої інспекції викликана тим, що ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін звинуватив Україну в нібито порушенні режиму припинення вогню в районі Шумів. Через це Пушилін пообіцяв обстріляти українські позиції.

Українська правда

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Теми: ОБСЄЗбройні силиДонбас
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