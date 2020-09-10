Инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.

Источник: письмо представителя Украины в ТКГ Леонида Кравчука в ОБСЕ, собеседник "Украинской правды" в Офисе президента

Прямая речь источника: "Инспекции сегодня не будет. Она не переносится, а пока временно отменяется".

Детали: В распоряжение УП попал документ, который объясняет причину.

Совместная проверка отменяется по просьбе украинской стороны, так как российская сторона и приглашенные из ОРДО представители выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 9 сентября, в частности:

- посещение новых точек;

- осуществление фото- и видеофиксации;

- подписание совместного протокола.

Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования "грубо нарушают достигнутые 9 сентября договоренности".

В связи с этим представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук обратился к ОБСЕ с просьбой отложить инспекцию.

В ОП так прокомментировали ситуацию:

"Представители террористических организаций "ДНР", "ЛНР" сидели в составе СЦКК еще с 2014 года. Их участие в переговорах определено Минскими договоренностями, подписанными еще Порошенко, сейчас они присутствуют в ТКГ. Хотя не имеют юридической силы. Украина не проводит диалога с террористами, именно поэтому президент Украины напрямую говорит с президентом РФ. Уже за столом переговоров может быть только Россия, которая и является агрессором. Но с этим достоянием, подписанным Петром Порошенко, что-то надо делать. Вспомним, что в 2015 году по результатам переговоров лидеров НФ, под Комплексом мер по выполнению Минских договоренностей стояли подписи террористов Захарченко и Плотницкого. Порошенко умело забыл об этих решениях, с которыми нынешней власти что-то надо делать. И сейчас раскачивает общество манипуляциями. И это лишь один пример. Сейчас Офис президента ищет грамотные юридические решения, чтобы закончить эту войну и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины. Хотя предыдущая власть сделала все, чтобы дорога к миру была сверхсложной".

Предыстория: 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы с участием представителя-координатора от ОБСЕ.

Необходимость в такой инспекции вызвана тем, что главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил Украину в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов. В связи с этим Пушилин пообещал обстрелять украинские позиции.