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Инспекция позиций ВСУ с участием ОБСЕ временно отменяется

Четверг, 10 сентября 2020, 13:36

Инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.

Источник: собеседник "Украинской правды" в Офисе президента, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь источника: "Инспекции сегодня не будет. Она не переносится, а пока временно отменяется".

Детали: В распоряжение УП попал документ, который объясняет причину.

Совместное патрулирование отменяется по просьбе украинской стороны, так как российская сторона и приглашенные ею из ОРДО представители выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 9 сентября, в частности:

- посещение новых точек;

- осуществление фото- и видеофиксации;

- подписание совместного протокола.

Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования "грубо нарушают достигнутые 9 сентября договоренности".

В связи с этим представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук обратился к ОБСЕ с просьбой отложить патрулирование.

Дополняется...

Темы: ОБСЕВооруженные силыДонбасс


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