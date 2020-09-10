Инспекция позиций ВСУ с участием ОБСЕ временно отменяется
Инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы с участием представителей ОБСЕ 10 сентября не состоится и пока временно отменяется.
Источник: собеседник "Украинской правды" в Офисе президента, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь источника: "Инспекции сегодня не будет. Она не переносится, а пока временно отменяется".
Детали: В распоряжение УП попал документ, который объясняет причину.
Совместное патрулирование отменяется по просьбе украинской стороны, так как российская сторона и приглашенные ею из ОРДО представители выдвинули новые требования, которые не обсуждались в ходе внеочередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы 9 сентября, в частности:
- посещение новых точек;
- осуществление фото- и видеофиксации;
- подписание совместного протокола.
Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования "грубо нарушают достигнутые 9 сентября договоренности".
В связи с этим представитель Украины в ТКГ Леонид Кравчук обратился к ОБСЕ с просьбой отложить патрулирование.
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