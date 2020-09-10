З України видворяють двох хасидів, які влаштували заворушення в Умані

Поліція і міграційна служба вирішили депортувати з України двох найбільш агресивних ізраїльтян-хасидів, які 9 вересня ламали паркан біля могили цадика Нахмана в Умані.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook

Пряма мова: "Вчора в місті Умань група молодих паломників, громадян Ізраїлю, влаштували дебош на могилі цадика Нахмана, розгромивши огорожі, призначені для впорядкованого проходу до святині.

Національною поліцією та міграційною службою прийнято рішення про видворення з України двох найбільш агресивних громадян Ізраїлю, підбурювачів заворушень".

Деталі: Геращенко попередив, що Україна депортуватиме всіх іноземців, які будуть порушувати громадський порядок.

"Українці гостинний народ, але ми не потерпимо з Вашого боку хамства і насильства", - додав він.

Опубліковано Антоном Геращенком Четвер, 10 вересня 2020 р.

Передісторія: Група хасидів у середу знесла частину загорожі біля могили цадика Нахмана в Умані, яка була встановлена для запобігання розповсюдженню коронавірусу.

На двох з них склали адміністративний протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство).

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