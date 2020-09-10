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Из Украины выдворяют двух хасидов, устроивших беспорядки в Умани

Четверг, 10 сентября 2020, 17:38

Полиция и миграционная служба приняли решение о депортации из Украины двух наиболее агрессивных израильтян-хасидов, которые 9 сентября ломали забор у могилы цадика Нахмана в Умани.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Вчера в городе Умань группа молодых паломников, граждан Израиля, устроили дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения, предназначенные для упорядоченного прохода к святыне.

Национальной полицией и Миграционной службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, зачинщиков беспорядков".

 
 

Детали: Геращенко предупредил, что Украина будет депортировать всех иностранцев, которые будут нарушать общественный порядок.

"Украинцы гостеприимный народ, но мы не потерпим с Вашей стороны хамства и насилия", - добавил он.

Опубліковано Антоном Геращенком Четвер, 10 вересня 2020 р.

Предыстория: Группа хасидов в среду снесла часть ограды у могилы цадика Нахмана в Умани, которая была установлена для предотвращения распространения коронавируса.

На двоих из них составили административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство).

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Украинская правда
Темы: хасидыУманьдепортация


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