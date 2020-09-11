Тимошенко здолала COVID-19

Лідерка "батьківщини" Юлія Тимошенко отримала негативний тест на COVID-19.

Джерело: речник Тимошенко Марина Сорока у Facebook

Пряма мова: "Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала НЕГАТИВНИЙ результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано".

Деталі: За словами Сороки, наразі Тимошенко почувається "значно краще".

У лідерки "Батьківщини" ще залишається запалення легень, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи.

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