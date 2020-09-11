Тимошенко здолала COVID-19
П'ятниця, 11 вересня 2020, 10:47
Лідерка "батьківщини" Юлія Тимошенко отримала негативний тест на COVID-19.
Джерело: речник Тимошенко Марина Сорока у Facebook
Пряма мова: "Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала НЕГАТИВНИЙ результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано".
Деталі: За словами Сороки, наразі Тимошенко почувається "значно краще".
У лідерки "Батьківщини" ще залишається запалення легень, але лікування йде успішно, і незабаром вона вже повернеться до нормального життя і до роботи.
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Передісторія:
- 23 серпня стало відомо, що Юлія Тимошенко заразилася COVID-19 і перебуває у важкому стані.
- 31 серпня голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що з березня у парламенті захворіли 23 нардепи і 7 працівників апарату ВР.
Українська правда