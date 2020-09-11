Тимошенко преодолела COVID-19

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила отрицательный тест на COVID-19.

Источник: пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в Facebook

Прямая речь: "Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен".

Детали: По словам Сороки, сейчас Тимошенко чувствует себя "гораздо лучше".

У лидера "Батькивщины" еще остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе.

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