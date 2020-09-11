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Тимошенко преодолела COVID-19

Пятница, 11 сентября 2020, 10:47
Тимошенко преодолела COVID-19
Фото с Facebook "Батькивщины"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила отрицательный тест на COVID-19.

Источник: пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в Facebook

Прямая речь: "Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен".

Детали: По словам Сороки, сейчас Тимошенко чувствует себя "гораздо лучше".

У лидера "Батькивщины" еще остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе.

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Предыстория:

  • 23 августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась COVID-19 и находится в тяжелом состоянии.
  • 31 августа глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что с марта в парламенте заболели 23 нардепа и 7 работников аппарата ВР.

Украинская правда

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Темы: Тимошенкокоронавирус
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