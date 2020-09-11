Тимошенко преодолела COVID-19
Пятница, 11 сентября 2020, 10:47
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко получила отрицательный тест на COVID-19.
Источник: пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в Facebook
Прямая речь: "Наконец настал черед хороших новостей! Только Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен".
Детали: По словам Сороки, сейчас Тимошенко чувствует себя "гораздо лучше".
У лидера "Батькивщины" еще остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе.
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Предыстория:
- 23 августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась COVID-19 и находится в тяжелом состоянии.
- 31 августа глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что с марта в парламенте заболели 23 нардепа и 7 работников аппарата ВР.
Украинская правда