Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Запрет концертов, дискотек и банкетов начал действовать и в Киевской области

Пятница, 11 сентября 2020, 11:15

На территории Киевской области на период карантина запрещено проведение концертов, такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Источник: Киевская областная государственная администрация, решение областной комиссии ТЭБ и ЧС от 10 сентября

Дословно: "В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 №641 на территории Киевской области на период карантина запрещено проведение концертов, кроме проводимых учреждениями культуры в помещениях и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.

Кроме того, областной комиссией запрещены проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов) и деятельности учреждений общественного питания при организации досуга – ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное. Запрет установлен на время действия карантина.

При этом отмечается, что указанные учреждения могут продолжать работать, но при условии соблюдения карантина".

Прямая речь главы КОДА Василия Володина: "Ситуация с заболеванием коронавирусом в области с каждым днем ​​становится все острее. На сегодняшний день уже 6554 лабораторно подтвержденных случаях заболевания. Только за сутки (9 сентября – ред.) выявлено 95 новых случаев. Поэтому я еще раз призываю жителей Киевской области быть ответственными".

Напомним: 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября и дополнил постановление от 22 июля: даже в "зеленой зоне" эпидемической опасности запретил деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, работу развлекательных заведений, ночных клубов, проведение дискотек, а также проведение концертов – "кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры, и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности".

Из постановления КМУ от 26 августа
Из постановления КМУ от 26 августа
Из постановления КМУ от 22 июля
Из постановления КМУ от 22 июля

10 сентября Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирование в Украине по уровню опасности распространения COVID-19: Киев – в "оранжевой зоне", Киевская область – преимущественно в "желтой", но Ирпень, Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы – также "оранжевые".

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинКиевская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тимошенко преодолела COVID-19

В Украине впервые более 3 тысяч больных COVID-19

фото, видеоИнспекция в районе срыва "тишины": активисты протестовали под ОП и в Конча-Заспе

инфографикаДеркач в ответ на санкции США обещает показать "шокирующие факты разоблачения"

Новости 10 сентября: инспекция в районе срыва "тишины", хасиды в Умани

Медведчук владеет землей на побережье Болгарии на 20 млн евро – Bihus.Info

Все новости...
карантин
В Украине обновили эпидемические зоны: Киев уже в оранжевой
Макрон анонсировал усиление карантина из-за роста количества заражений
Хасиды устроили дебош в Умани: не понравился карантинный забор
Последние новости
11:27
Курс валют на 11 сентября: курс, "черный" и наличный рынки
11:15
Запрет концертов, дискотек и банкетов начал действовать и в Киевской области
11:09
Директоры прикарпатских лесхозов хотели подкупить полицию – ГБР
10:47
Тимошенко преодолела COVID-19
10:45
таблицаПоловина украинцев считают, что в стране не нарушают права русскоязычных
10:29
В Донецке и еще трех оккупированных городах Донбасса повысят тарифы
10:26
Россия хочет допросить Навального в Германии
10:23
"Слуга народа" об интервью Богдана: Полно фантазий и предположений
10:12
Дело коррупции в "Борисполе": Суд назначил Дыхне залог в 5 миллионов
09:35
Трамп продлил действие указа, позволяющего вводить санкции за вмешательство в выборы
Все новости...