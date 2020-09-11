Запрет концертов, дискотек и банкетов начал действовать и в Киевской области

На территории Киевской области на период карантина запрещено проведение концертов, такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Источник: Киевская областная государственная администрация, решение областной комиссии ТЭБ и ЧС от 10 сентября

Дословно: "В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 №641 на территории Киевской области на период карантина запрещено проведение концертов, кроме проводимых учреждениями культуры в помещениях и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.

Кроме того, областной комиссией запрещены проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов) и деятельности учреждений общественного питания при организации досуга – ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное. Запрет установлен на время действия карантина.

При этом отмечается, что указанные учреждения могут продолжать работать, но при условии соблюдения карантина".

Прямая речь главы КОДА Василия Володина: "Ситуация с заболеванием коронавирусом в области с каждым днем ​​становится все острее. На сегодняшний день уже 6554 лабораторно подтвержденных случаях заболевания. Только за сутки (9 сентября – ред.) выявлено 95 новых случаев. Поэтому я еще раз призываю жителей Киевской области быть ответственными".

Напомним: 26 августа Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября и дополнил постановление от 22 июля: даже в "зеленой зоне" эпидемической опасности запретил деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, работу развлекательных заведений, ночных клубов, проведение дискотек, а также проведение концертов – "кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры, и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности".

10 сентября Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирование в Украине по уровню опасности распространения COVID-19: Киев – в "оранжевой зоне", Киевская область – преимущественно в "желтой", но Ирпень, Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы – также "оранжевые".

Обновленные карантинные ограничения в соответствии с эпидемическими зонами начнут действовать 14 сентября.