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Лукашенко під охороною автозаків приїхав "спілкуватися з ученими"

П'ятниця, 11 вересня 2020, 13:52
Лукашенко під охороною автозаків приїхав спілкуватися з ученими
БелТА

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко відвідав Національну академію наук і зустрівся з ученими, список яких напередодні був ретельно відфільтрований.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: За словами співробітників, відбір кандидатів був жорстким - місяць тому вчені масово приєдналися до вимог відставки Лукашенка і почали пікет солідарності.

Старший науковий співробітник Інституту фізики Іван Сивцов, який був серед учасників страйку і був викликаний на переговори в Національну академію наук, повідомив "Свабоді", що учасників зустрічі з Лукашенком ретельно фільтрували.

Напередодні візиту "особливо небезпечних бунтарів" терміново відправили в дводенні відрядження, - розповів Іван, чий підрозділ займається космічними проектами. Тому "до тіла" допускалися тільки люди з перевіреного пулу.

Пряма мова Сивцова: "Заходи безпеки, звичайно, максимальні. Під кожним стовпом "тихушник", автозак з прапором у дворі, автобуси без номерів. Збиралися навіть закрити інститутські корпуси, щоб співробітники не виходили на вулицю".

Деталі: Виступаючи перед присутніми, Лукашенко сказав, що необхідно розумно і прагматично оцінювати власні перспективи, а також "забезпечувати спадкоємність", говорив про молодь.

Пряма мова Лукашенка: "Вони можуть не знати всіх негараздів важких 90-х, хоча батьки могли б про це розповісти. Сумно, що наших дітей тягнуть на вулицю. Вони наївно вважають, що заради світлого майбутнього допустимо руйнувати сьогодення, ділити людей на правильних і неправильних, руйнувати економіку, відмовлятися від усього хорошого, що було зроблено за роки незалежності, на користь інших. Але життя - це не відео з інтернету. Назад не прокрутиш".

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  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого - заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
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