Лукашенко под охраной автозаков приехал "общаться с учеными"

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко посетил Национальную академию наук и встретился с учеными, список которых накануне был тщательно отфильтрован.

Источник: "Радыё Свабода"

Детали: По словам сотрудников, отбор кандидатов был жестким - месяц назад ученые массово присоединились к требованиям отставки Лукашенко и начали пикет солидарности.

Старший научный сотрудник Института физики Иван Сивцов, который был в числе участников забастовки и был вызван на переговоры в Национальную академию наук, сообщил "Свабоде", что участников встречи с Лукашенко тщательно отфильтровывали.

Накануне визита "особо опасные бунтари" были срочно отправлены в двухдневные командировки, - рассказал Иван, чье подразделение занимается космическими проектами. Поэтому "к телу" допускались только люди из проверенного пула.

Прямая речь Сивцова: "Меры безопасности, конечно, максимальные. Под каждым столбом "тихушник", автозак с флагом во дворе, автобусы без номеров. Собирались даже закрыть институтские корпуса, чтобы сотрудники не выходили на улицу ".

Детали: Выступая перед собравшимися, Лукашенко сказал, что необходимо разумно и прагматично оценивать собственные перспективы, а также "обеспечивать преемственность", говорио о молодежи.

Прямая речь Лукашенко: "Они могут не знать всех невзгод трудных 90-х, хотя родители могли бы об этом рассказать. Печально, что наших детей тащат на улицу. Они наивно полагают, что ради светлого будущего допустимо разрушать настоящее, делить людей на правильных и неправильных, разрушать экономику, отказываться от всего хорошего, что было сделано за годы независимости, в пользу других. Но жизнь - это не видео из интернета. Назад не прокрутишь".

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