Франківськ застряг у червоній зоні: мер повідомив, як працюватимуть школи і садочки
З 14 вересня у Івано-Франківську поетапно відкриються дитячі садки, а школи – працюватимуть дистанційно.
Джерело: Facebook-сторінка міського голови Руслана Марцінківа
Пряма мова: "Ми прийняли таке рішення - з понеділка ми починаємо поетапний запуск наших дитячих садочків. З понеділка виходимо з карантину в дитячих садочках.
Щодо шкіл, мені би дуже хотілося, щоб ми їх відкрили, але бачите, яка ситуація, місто знову потрапило до червоної зони, тому з понеділка ми переходимо на дистанційне навчання у школах.
Починаємо відкривати дитячі садочки, а цей тиждень будемо навчатися дистанційно у школах".
Деталі: За його словами, кількість пацієнтів у міських медзакладів зменшилася на 80 осіб і тенденція хороша.
Передісторія: 10 вересня державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні за рівнем небезпеки поширення COVID-19. До червоної зони внесли Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці.
Київ, Львів, Суми, Харків, Вінниця, Ужгород, Хмельницький потрапили до помаранчевої зони.
Передісторія:
- До того мер Івано-Франківська назвав віднесення міста до "червоної" зони політично вмотивованим рішенням та закликав громадян проявити свою позицію.
- 31 серпня Івано-Франківськ продовжив літні канікули для дітей до 11 вересня.