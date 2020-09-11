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Франківськ застряг у червоній зоні: мер повідомив, як працюватимуть школи і садочки

П'ятниця, 11 вересня 2020, 15:10

З 14 вересня у Івано-Франківську поетапно відкриються дитячі садки, а школи – працюватимуть дистанційно.

Джерело: Facebook-сторінка міського голови Руслана Марцінківа

Пряма мова: "Ми прийняли таке рішення - з понеділка ми починаємо поетапний запуск наших дитячих садочків. З понеділка виходимо з карантину в дитячих садочках.

Щодо шкіл, мені би дуже хотілося, щоб ми їх відкрили, але бачите, яка ситуація, місто знову потрапило до червоної зони, тому з понеділка ми переходимо на дистанційне навчання у школах.

Починаємо відкривати дитячі садочки, а цей тиждень будемо навчатися дистанційно у школах".

Деталі: За його словами, кількість пацієнтів у міських медзакладів зменшилася на 80 осіб і тенденція хороша.

Передісторія: 10 вересня державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні за рівнем небезпеки поширення COVID-19. До червоної зони внесли Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці.

Київ, Львів, Суми, Харків, Вінниця, Ужгород, Хмельницький потрапили до помаранчевої зони.  

Передісторія:

  • До того мер Івано-Франківська назвав віднесення міста до "червоної" зони політично вмотивованим рішенням та закликав громадян проявити свою позицію.
  • 31 серпня Івано-Франківськ продовжив літні канікули для дітей до 11 вересня.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Івано-ФранківськкоронавірусCovid-2019діти


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