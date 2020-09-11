Франковск застрял в красной зоне: мэр сообщил, как будут работать школы и садики

С 14 сентября в Ивано-Франковске поэтапно откроются детские сады, а школы - будут работать дистанционно.

Источник: Facebook-страница городского головы Руслана Марцинкива

Прямая речь: "Мы приняли такое решение - с понедельника мы начинаем поэтапный запуск наших детских садов. С понедельника выходим из карантина в детских садах.

Относительно школ, мне бы очень хотелось, чтобы мы их открыли, но видите, какая ситуация, город снова попал в красную зону, поэтому с понедельника мы переходим на дистанционное обучение в школах.

Начинаем открывать детские сады, а эту неделю будем учиться дистанционно в школах".

Детали: По его словам, количество пациентов в городских медучреждениях уменьшилось на 80 человек и тенденция хорошая.

Предыстория: 10 сентября государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирование в Украине по уровню опасности распространения COVID-19. В красную зону внесли Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы.

Киев, Сумы, Харьков, Винница, Ужгород, Хмельницкий попали в оранжевую зону.

Напомним: