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Франковск застрял в красной зоне: мэр сообщил, как будут работать школы и садики

Пятница, 11 сентября 2020, 15:10

С 14 сентября в Ивано-Франковске поэтапно откроются детские сады, а школы - будут работать дистанционно.

Источник: Facebook-страница городского головы Руслана Марцинкива

Прямая речь: "Мы приняли такое решение - с понедельника мы начинаем поэтапный запуск наших детских садов. С понедельника выходим из карантина в детских садах.

Относительно школ, мне бы очень хотелось, чтобы мы их открыли, но видите, какая ситуация, город снова попал в красную зону, поэтому с понедельника мы переходим на дистанционное обучение в школах.

Начинаем открывать детские сады, а эту неделю будем учиться дистанционно в школах".

Детали: По его словам, количество пациентов в городских медучреждениях уменьшилось на 80 человек и тенденция хорошая.

Предыстория: 10 сентября государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирование в Украине по уровню опасности распространения COVID-19. В красную зону внесли Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы.

Киев, Сумы, Харьков, Винница, Ужгород, Хмельницкий попали в оранжевую зону.

Напомним:

  • Ранее мэр Ивано-Франковска назвал отнесения города к "красной" зоне политически мотивированным решением и призвал граждан проявить свою позицию.
  • 31 августа Ивано-Франковск продолжил летние каникулы для детей до 11 сентября.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Ивано-ФранковсккоронавирусCovid-2019дети


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