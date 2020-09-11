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Дефицит воды в Крыму: Аксёнов назвал Украину террористкой и хочет против нее дел

Пятница, 11 сентября 2020, 15:59

Кремлевский куратор захваченного Россией Крыма Сергей Аксёнов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении людей, которые распорядились перекрыть Северо-Крымский канал.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека. Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет".

Детали: Он утверждает, что таким образом Киев наказывает крымчан "за свободный выбор".

По информации ТАСС, ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что "водная блокада Крыма" может расцениваться как "нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах".

Напомним: С 7 сентября в оккупированном Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

За спасение Симферополя взялись даже военные. Подразделение российских трубопроводных войск перекрыло земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища, чтобы из образовавшегося пруда качать воду на нужды Симферополя.

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Предыстория:

  • Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
  • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
  • Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Крымчан призывают экономить воду.
  • По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Темы: КрымводаРосcия


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