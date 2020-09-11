Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міносвіти заявило в поліцію, що до них у серпні вночі вломились невідомі

П'ятниця, 11 вересня 2020, 17:13
Міносвіти заявило в поліцію, що до них у серпні вночі вломились невідомі

Міністерство освіти і науки України заявило до правоохоронних органів про незаконне проникнення до будівлі відомства.

Джерело: офіційний сайт МОН

Деталі: У міністерстві заявляють, що наприкінці серпня  вночі  невідомі особи проникли до однієї з приймалень та кабінету будівлі МОН.

Камера відеоспостереження, мовляв, зафіксувала, як особи переглядали папери, робили фото службових документів та нишпорили у приміщенні. З будівлі Міністерства невідомі особи вийшли за 15 хвилин після того, як залишили кабінет. 

МОН вважає, що особи, які незаконно проникли до приміщення Міністерства, скористалися своїм службовим становищем та здійснили перевищення влади або службових повноважень.

У міністерстві не виключають можливості, що невстановлені особи будуть намагатися використати незаконно отримані службові документи у протиправних цілях, у т.ч. з метою нанесення шкоди державним інтересам у сфері освіти, а також з метою дискредитації працівників МОН.

Міністерство скерувало до правоохоронних органів заяву про кримінальне правопорушення з метою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі МОН очікує прийняття відповідними правоохоронними органами рішення щодо початку досудового розслідування за викладеними фактами.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Міносвіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Міносвіти
Новий очільник МОН Лісовий подав дисертацію на перевірку на плагіат до НАЗЯВО
Нового очільника МОН Лісового звинувачують у плагіаті: реакція міністра та деталі ситуації
Верховна Рада призначила двох міністрів і віцепрем'єра
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: