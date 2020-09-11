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Міносвіти заявило в поліцію, що до них у серпні вночі вломились невідомі

П'ятниця, 11 вересня 2020, 17:13

Міністерство освіти і науки України заявило до правоохоронних органів про незаконне проникнення до будівлі відомства.

Джерело: офіційний сайт МОН

Деталі: У міністерстві заявляють, що наприкінці серпня  вночі  невідомі особи проникли до однієї з приймалень та кабінету будівлі МОН.

Камера відеоспостереження, мовляв, зафіксувала, як особи переглядали папери, робили фото службових документів та нишпорили у приміщенні. З будівлі Міністерства невідомі особи вийшли за 15 хвилин після того, як залишили кабінет. 

МОН вважає, що особи, які незаконно проникли до приміщення Міністерства, скористалися своїм службовим становищем та здійснили перевищення влади або службових повноважень.

У міністерстві не виключають можливості, що невстановлені особи будуть намагатися використати незаконно отримані службові документи у протиправних цілях, у т.ч. з метою нанесення шкоди державним інтересам у сфері освіти, а також з метою дискредитації працівників МОН.

Міністерство скерувало до правоохоронних органів заяву про кримінальне правопорушення з метою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі МОН очікує прийняття відповідними правоохоронними органами рішення щодо початку досудового розслідування за викладеними фактами.

Українська правда
Теми: Міносвіти


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