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Минобразования заявило в полицию, что к ним в августе ночью вломились неизвестные

Пятница, 11 сентября 2020, 17:13
Минобразования заявило в полицию, что к ним в августе ночью вломились неизвестные

Министерство образования и науки Украины заявило в правоохранительные органы о незаконном проникновении в здание ведомства.

Источник: официальный сайт МОН

Детали: В министерстве заявляют, что в конце августа ночью неизвестные лица проникли в одну из приемных и кабинет здания МОН.

Камера видеонаблюдения, мол, зафиксировала, как лица просматривали бумаги, делали фото служебных документов и рыскали в помещении. Из здания Министерства неизвестные вышли через 15 минут после того, как покинули кабинет.

МОН считает, что лица, незаконно проникшие в помещение министерства, воспользовались своим служебным положением и совершили превышение власти или служебных полномочий.

В министерстве не исключают возможности, что неустановленные лица будут пытаться использовать незаконно полученные служебные документы в противоправных целях, в т.ч. с целью нанесения вреда государственным интересам в сфере образования, а также с целью дискредитации работников МОН.

Министерство направило в правоохранительные органы заявление об уголовном правонарушении в целях внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас МОН ожидает принятия соответствующими правоохранительными органами решения о начале досудебного расследования по изложенным фактам.

Украинская правда

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Темы: Минобразования
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