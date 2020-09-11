Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Заклад в Умані відмовився обслуговувати хасидів: поліція відкрила справу

П'ятниця, 11 вересня 2020, 18:55

Уманського відділу поліції надійшло повідомлення від виконавчого директора Об’єднаної Єврейської общини про те, що з кафе Умані розмістили табличку з інформацію, що хасиди в цьому закладі не обслуговуються.

Джерело: сектор комунікації поліції Черкаської області

Деталі: За словами заявника, табличка демонструє "упереджене ставлення до брацлавських хасидів".

Поліція дізналася, що цю табличку встановив власник кафе. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що розмістив дану інформацію з метою нерозповсюдження вірусу COVID-19.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

 
фото: facebook.com/tsvibak

Що було раніше: 10 вересня група хасидів у середу знесла частину загорожі біля могили цадика Нахмана в Умані, яка була встановлена для запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Поліція і міграційна служба вирішили депортувати з України двох найбільш агресивних ізраїльтян-хасидів, які 9 вересня ламали паркан біля могили цадика Нахмана в Умані.

Читайте такжеMister, give us dollar. Как Умань переживает еврейский Новый год

Українська правда
Теми: Уманьхасидиполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Ви хочете дипломатичної війни?": білоруси показали, як обшукували посла України

У Берліні почались переговори формату "нормандської четвірки": присутні Єрмак і Козак

ВідеоТихановська зробила спробу врятувати від Лукашенка Координаційну раду

Румунія знов у "зеленому" списку України, курорти для українців - без змін

Вперше в Києві за добу понад 400 нових хворих на коронавірус, семеро людей померли

Тимошенко здолала COVID-19

Усі новини...
Умань
З України видворяють двох хасидів, які влаштували заворушення в Умані
Хасиди влаштували дебош в Умані: не сподобався карантинний паркан
У 6 хасидів, які встигли потрапити в Умань, виявили коронавірус – мер
Останні новини
20:00
АМКУ виграв апеляцію у "Тедіс", компанія виплатить останні 130 млн штрафу
19:44
фотоКурсантки, яких збив майор, відмовилися від компенсації
19:17
Нацбанк визначився з офіційним курсом на понеділок
19:10
оновленоУ Києві зачиняли центральні станції метро через "замінування"
18:57
США оголосять санкції проти влади Білорусі за кілька днів – Держдеп
18:56
Держекоінспекція встановила низку порушень у "АрселорМіттал Кривий Ріг"
18:55
фотоЗаклад в Умані відмовився обслуговувати хасидів: поліція відкрила справу
18:31
Кілька ГО закликають Зеленського і Венедіктову звільнити 2 "зашкварених" чиновників
18:26
Зеленський нагородив орденами футболістів Бєланова і Зозулю
18:17
"Укрхімтрансаміак" здобув остаточну перемогу у тарифному спорі з російським гігантом
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!