Заклад в Умані відмовився обслуговувати хасидів: поліція відкрила справу

Уманського відділу поліції надійшло повідомлення від виконавчого директора Об’єднаної Єврейської общини про те, що з кафе Умані розмістили табличку з інформацію, що хасиди в цьому закладі не обслуговуються.

Джерело: сектор комунікації поліції Черкаської області

Деталі: За словами заявника, табличка демонструє "упереджене ставлення до брацлавських хасидів".

Поліція дізналася, що цю табличку встановив власник кафе. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що розмістив дану інформацію з метою нерозповсюдження вірусу COVID-19.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

фото: facebook.com/tsvibak

Що було раніше: 10 вересня група хасидів у середу знесла частину загорожі біля могили цадика Нахмана в Умані, яка була встановлена для запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Поліція і міграційна служба вирішили депортувати з України двох найбільш агресивних ізраїльтян-хасидів, які 9 вересня ламали паркан біля могили цадика Нахмана в Умані.

Читайте также: Mister, give us dollar. Как Умань переживает еврейский Новый год