Заклад в Умані відмовився обслуговувати хасидів: поліція відкрила справу
Уманського відділу поліції надійшло повідомлення від виконавчого директора Об’єднаної Єврейської общини про те, що з кафе Умані розмістили табличку з інформацію, що хасиди в цьому закладі не обслуговуються.
Джерело: сектор комунікації поліції Черкаської області
Деталі: За словами заявника, табличка демонструє "упереджене ставлення до брацлавських хасидів".
Поліція дізналася, що цю табличку встановив власник кафе. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що розмістив дану інформацію з метою нерозповсюдження вірусу COVID-19.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Що було раніше: 10 вересня група хасидів у середу знесла частину загорожі біля могили цадика Нахмана в Умані, яка була встановлена для запобігання розповсюдженню коронавірусу.
Поліція і міграційна служба вирішили депортувати з України двох найбільш агресивних ізраїльтян-хасидів, які 9 вересня ламали паркан біля могили цадика Нахмана в Умані.
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