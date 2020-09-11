Заведение в Умани отказалось обслуживать хасидов: полиция открыла дело

В Уманский отдел полиции поступило сообщение от исполнительного директора Объединенной Еврейской общины о том, что в кафе города Умани разместили табличку с информацией, что хасиды в этом заведении не обслуживаются.

Источник: сектор коммуникации полиции Черкасской области

Детали: По словам заявителя, табличка демонстрирует "предвзятое отношение к брацлавским хасидам".

Полиция узнала, что эту табличку установил владелец кафе. Свой поступок мужчина объяснил тем, что разместил данную информацию с целью нераспространения вируса COVID-19.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Фото: facebook.com/tsvibak

Что было раньше: 10 сентября группа хасидов в среду снесла часть ограды у могилы цадика Нахмана в Умани, которая была установлена для предотвращения распространения коронавируса.

Полиция и миграционная служба приняли решение о депортации из Украины двух наиболее агрессивных израильтян-хасидов, которые 9 сентября ломали забор у могилы цадика Нахмана в Умани.

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