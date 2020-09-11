Курсантки, яких збив майор, відмовилися від компенсації

Курсантки Української військово-медичної академії, які отримали тяжкі травми внаслідок аварії за участі майора ЗСУ Володимира Холодного, який не впорався з керуванням та наїхав на них, відмовились від компенсації.

Джерело: постраждалі Олександра Гуй, Тетяна Ніколаєва та Галина Николин під час брифінгу на території Головного військового клінічного госпіталю, де проходять лікування, яких цитує "Суспільне"

Пряма мова Гуй: "Вони (сім'я військовослужбовця - ред.) пропонують нам компенсацію. Ми від неї відмовляємось, оскільки ми знаємо, що в нього є жінка онкохвора і дитина. Тобто, його сім’я не винна і не повинна нести тягар".

Плюс у мене зняли некроз, а як воно буде заживати, ніхто не знає. Плюс у мене поламані кістки. Апарат стоїть зовнішньої фіксації. Його також треба буде знімати, ставити пластину, накладати шкіру. Ще багато всього. Та все буде добре".

Пряма мова Ніколаєвої: "Я розумію, що все буде добре, тому що "а як інакше?". Вже сталося і сталося. Вороття вже назад немає. Будемо людьми нового покоління - будемо кіборгами. Ось і все".

Пряма мова Николин: "Діями прокурора задоволена, але я не задоволена діями слідчого. Слідчий телефонував, сказав - "я слідчий Олександр", і ні разу не прийшов, щоб взяти свідчення. Я розумію, що у людини є інша робота, і не тільки є наша справа, але… Тобто слідчого ми взагалі не бачили".

Деталі: Николин також зазначила, що була проведена транспортна експертиза. І було встановлено, що транспортний засіб — справний.

Передісторія: