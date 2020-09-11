Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Курсантки, которых сбил майор, отказались от компенсации

Пятница, 11 сентября 2020, 19:44
фото: суспільне

Курсантки Украинской военно-медицинской академии, которые получили тяжелые травмы в результате аварии с участием майора ВСУ Владимира Холодного, не справился с управлением и наехал на них, отказались от компенсации.

Источник: пострадавшие Александра Гуй, Татьяна Николаева и Галина Николин во время брифинга на территории Главного военного клинического госпиталя, где проходят лечение, которых цитирует "Суспільне"

Прямая речь Гуй: "Они (семья военнослужащего - ред.) предлагают нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. То есть, его семья не должна и не должна нести бремя".

Плюс у меня сняли некроз, а как оно буди заживать, никто не знает. Плюс у меня поломаны кости. Аппарат стоит внешней фиксации. Его также надо будет снимать, ставить пластину, накладывать кожу. Еще много всего. И все будет хорошо".

Прямая речь Николаевой: "Я понимаю, что все будет хорошо, потому что "а как иначе?". Уже произошло и произошло. Возврата уже назад нет. Будем людьми нового поколения - будем киборгами. Вот и все".

Прямая речь Николин: "Действиями прокурора довольна, но я не довольна действиями следователя. Следователь звонил, сказал - я следователь Александр и ни разу не пришел, чтобы взять показания. Я понимаю, что у человека есть другая работа и не только наша дело, но ... есть следственного мы вообще не видели".

Детали: Николин также отметила, что была проведена транспортная экспертиза. И было установлено, что транспортное средство - исправен.

Предыстория:

  • 25 августа в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто Toyota Prius совершил наезд на троих курсанток Украинской военно-медицинской академии. Майора 1974 г.р. задержали на месте происшествия, его опьянение подтвердил драгер.
  • По факту ДТП столичная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.
  • Трое 23-летних девушек получили увечия в результате наезда: двум ампутировали по одной ноге (одна из девушек может лишится обеих ног), у третьей переломаны обе нижние конечности.

Темы: КиевДТП


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Вы хотите дипломатической войны?": белорусы показали, как обыскивали посла Украины

В Берлине начались переговоры формата "нормандской четверки": присутствуют Ермак и Козак

видеоТихановская предприняла попытку спасти от Лукашенко Координационный совет

Румыния снова в "зеленом" списке Украины, курорты для украинцев - без изменений

Впервые в Киеве за сутки свыше 400 новых больных коронавирусом, семеро людей умерли

Тимошенко преодолела COVID-19

Все новости...
Киев
В Киеве закрывали центральные станции метро из-за "заминирования"
Киев усиливает карантин из-за вхождения в оранжевую зону
Впервые в Киеве за сутки свыше 400 новых больных коронавирусом, семеро людей умерли
Последние новости
20:13
Посол Украины направил в МИД Беларуси ноту о нарушении Венской конвенции - СМИ
20:00
АМКУ выиграл апелляцию у "Тедис", компания выплатит оставшиеся 130 млн штрафа
19:44
фотоКурсантки, которых сбил майор, отказались от компенсации
19:17
Нацбанк определился с официальным курсом гривни на понедельник
19:10
обновленоВ Киеве закрывали центральные станции метро из-за "заминирования"
18:57
США объявят санкции против властей Беларуси через несколько дней - Госдеп
18:56
Госэкоинспекция установила ряд нарушений в "АрселорМиттал Кривой Рог"
18:55
фотоЗаведение в Умани отказалось обслуживать хасидов: полиция открыла дело
18:31
Несколько ОО призывают Зеленского и Венедиктову уволить 2 "зашкваренных" чиновников
18:26
Зеленский наградил орденами футболистов Беланова и Зозулю
Все новости...