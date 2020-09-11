Курсантки, которых сбил майор, отказались от компенсации

Курсантки Украинской военно-медицинской академии, которые получили тяжелые травмы в результате аварии с участием майора ВСУ Владимира Холодного, который не справился с управлением и наехал на них, отказались от компенсации.

Источник: пострадавшие Александра Гуй, Татьяна Николаева и Галина Николин во время брифинга на территории Главного военного клинического госпиталя, где проходят лечение, которых цитирует "Суспільне"

Прямая речь Гуй: "Они (семья военнослужащего - ред.) предлагают нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть жена онкобольная и ребенок. То есть, его семья не должна нести бремя".

Плюс у меня сняли некроз, а как оно будет заживать, никто не знает. Плюс у меня поломаны кости. Аппарат стоит внешней фиксации. Его также надо будет снимать, ставить пластину, накладывать кожу. Еще много всего. И все будет хорошо".

Прямая речь Николаевой: "Я понимаю, что все будет хорошо, потому что "а как иначе?". Уже произошло и произошло. Возврата уже назад нет. Будем людьми нового поколения - будем киборгами. Вот и все".

Прямая речь Николин: "Действиями прокурора довольна, но я не довольна действиями следователя. Следователь звонил, сказал - я следователь Александр и ни разу не пришел, чтобы взять показания. Я понимаю, что у человека есть другая работа и не только наша дело, но ... есть следователя мы вообще не видели".

Детали: Николин также отметила, что была проведена транспортная экспертиза. И было установлено, что транспортное средство - исправен.

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