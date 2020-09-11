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У Берліні почались переговори формату "нормандської четвірки": присутні Єрмак і Козак

П'ятниця, 11 вересня 2020, 15:00
У Берліні почались переговори формату нормандської четвірки: присутні Єрмак і Козак
Офіс президента

У відомстві федерального канцлера Німеччини в Берліні почалися переговори політрадник країн "нормандської четвірки".

Джерело: Офіс президента України, російський "Інтерфакс", глава ОП Андрій Єрмак, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Українську делегацію очолює віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Також у складі делегації глава Офісу президента Андрій Єрмак.

З російського боку в переговорах бере участь заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Основними темами для обговорення політичними радниками лідерів країн нормандського формату є підготовка до якнайскорішого скликання саміту Четвірки і режим "тиші" на Донбасі. 

За словами Єрмака, українська сторона зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі.

Українська сторона вважає, що його треба провести якнайскоріше, і канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Емманюель Макрон підтримують цю ідею. Але всі розуміють, що зустріч керівників має відбутися після того, як більшість того, про що було домовлено в Парижі в грудні 2019 року, буде виконано, наголосив керівник ОП.

Пряма мова: "Українська сторона зі свого боку робить все можливе і навіть неможливе. І ми сподіваємося, що така домовленість буде досягнута".

Додатково: Українська делегація буде порушувати і  питання про поновлення процесу обміну заручників, що залишається одним з пріоритетних завдань керівництва Україна. Єрмак наголосив, що українська сторона виконала своє "домашнє завдання", і висловив сподівання, що вдасться надати "дуже серйозного поштовху" в цьому питанні.

Нагадаємо: В кінці липня заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України, у якому назвав переговори щодо Донбасу на рівні радників безглуздими і запропонував від них відмовитися.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що робота на рівні помічників триватиме.

Теми: нормандський формат
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