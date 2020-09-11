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Козак: Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах

Пятница, 11 сентября 2020, 22:50

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи представителей "нормандской четверки" в Берлине заявил, что "прорыва достигнуто не было", но Верховная Рада якобы изменит постановление, которое приняла 15 июля.

Источник: Козак журналистам

Прямая речь Козака: "Прорывов нет. К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений…

Вы знаете, что камнем преткновения является твердая позиция Украины - я имею ввиду количество голосов в парламенте Украины - чтобы отойти от минских соглашений. Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".

Детали: В частности, по словам Козака, вопрос проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине не обсуждался и нет "оснований для его проведения".

Он рассказал, политические советники лидеров стран "нормандской четверки" договорились поддержать режим тишины на Донбассе.

Дата проведения новой встречи политсоветников "нормандской четверки" пока неизвестна. Пресс-служба президента Украины на момент написания новости не прокомментировала переговоры в Берлине.

Справка: 15 июля Верховная Рада поддержала на заседании постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Согласно с принятым постановлением, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним: 11 сентября в 15:00 в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине начались переговоры политсоветников стран "нормандской четверки".

Они длились 7 часов.

Роман Петренко, УП
Темы: нормандский форматДонбассвойнаАндрей Ермак


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