Козак: Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи представителей "нормандской четверки" в Берлине заявил, что "прорыва достигнуто не было", но Верховная Рада якобы изменит постановление, которое приняла 15 июля.
Источник: Козак журналистам
Прямая речь Козака: "Прорывов нет. К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть согласованных решений…
Вы знаете, что камнем преткновения является твердая позиция Украины - я имею ввиду количество голосов в парламенте Украины - чтобы отойти от минских соглашений. Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".
Детали: В частности, по словам Козака, вопрос проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине не обсуждался и нет "оснований для его проведения".
Он рассказал, политические советники лидеров стран "нормандской четверки" договорились поддержать режим тишины на Донбассе.
Дата проведения новой встречи политсоветников "нормандской четверки" пока неизвестна. Пресс-служба президента Украины на момент написания новости не прокомментировала переговоры в Берлине.
Справка: 15 июля Верховная Рада поддержала на заседании постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.
Согласно с принятым постановлением, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
Напомним: 11 сентября в 15:00 в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине начались переговоры политсоветников стран "нормандской четверки".
Они длились 7 часов.